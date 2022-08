O que acontece com Maria Bruaca e Alcides em Pantanal?

Maria Bruaca e Alcides vão ter um final feliz depois de tanto sofrimento em Pantanal. Nos próximos capítulos, o casal irá sofrer com a perseguição de Tenório (Murilo Benício), que não aceitará o relacionamento da dona de casa com o peão, mas conseguirá dar a volta por cima.

Maria Bruaca e Alcides conseguem justiça após perseguição de Tenório

Maria Bruaca e Alcides (Juliano Cazarré) vão sofrer uma grande perseguição de Tenório nas próximas semanas da novela depois que o vilão descobriu que a dona de casa está morando na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Ele também vai armar uma vingança contra o ex-funcionário para puni-lo pela traição.

O grileiro ficará furioso quando descobrir que Bruaca entrou na justiça contra ele, conforme adiantado pelo Notícias da TV. A mulher será aconselhada por Jove (Jesuíta Barbosa), que vai ajudá-la a conquistar seus direitos. “Nós consultamos o nosso advogado a respeito do seu caso e, apesar de ele ainda não estar a par de todos detalhes, não será difícil conseguir uma partilha adequada dos bens na Justiça”, dirá o rapaz.

O caçula, na verdade, quer comprar a fazenda de Tenório e dirá para a Bruaca tentar ficar com o imóvel por meio da justiça. “O Tenório num ia entregá aquela fazenda na minha mão por nada nesse mundo!”, insistirá a mãe de Guta (Julia Dalavia). “Tarveiz ele entregue… Porque ele sabe que, se a senhora abrí o bico, ele pode pará atráis das grade!”, rebaterá José Leôncio.

Bruaca acabará seguindo os conselhos da família Leôncio e moverá uma ação contra o ex-marido. Tenório será enquadrado na Lei Maria da Penha e terá as contas bloqueadas enquanto o processo rola.

Obviamente o crápula não vai deixar sua ex-mulher e os Leôncios em paz quando descobrir o processo. O pai de Guta contratará Solano (Rafa Sieg) para colocar um fim na vida de Bruaca (Isabel Teixeira) e de toda a família do rei do gado. O matador de aluguel chegará na região e vai atirar em José Lucas (Irandhir Santos), mas não conseguirá assassinar o primogênito e nem conseguirá cumprir a missão pois será morto por Juma (Alanis Guillen), se o roteiro seguir o mesmo de 1990.

Alcides mata Tenório?

Mesmo assim Tenório não deixará o casal em paz. Ele armará um emboscada para castrar Alcides, assim como aconteceu na primeira versão da trama – no capítulo de segunda-feira, 15, o vilão já disse que iria “cortar os documentos” do peão.

O marido de Zuleica vai prosseguir com a vingança e atrairá o casal para a tapera, onde arramará as mãos de Alcides e Bruaca. O crápula então cortará o órgão sexual do ex-funcionário, enquanto a mãe de Guta é obrigada a assistir a cena.

Mas Alcides e Bruaca vão conseguir a justiça que buscam nos capítulos finais de Pantanal. Isso porque o peão vai ao encontro de Tenório para matá-lo, assim como Trindade (Gabriel Sater) já está prevendo. Quando o amante de Maria estiver na mira de seu algoz, Zaquieu (Silvero Pereira) distrairá o crápula.

O peão enfiará uma lança no tronco do inimigo, que cairá morto na beira do rio. O corpo do vilão será jogado para as piranhas, que vão devorá-lo.

Maria Bruaca ficará com as terras que eram de Tenório e se mudará para longe de Pantanal ao lado de Alcides. Os dois ficarão livres do crápula e viverão em paz o romance. Já Zuleica (Aline Borges) fica com a fazenda da região pantaneira ao lado do Marcelo (Lucas Leto) e Guta, que terão um filho, e Renato (Gabriel Santana).