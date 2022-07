Quem é Solano em Pantanal: Rafa Sieg será aliado de Tenório

Nos próximos capítulos da novela das 21h da TV Globo, um novo vilão vai dar às caras. O personagem vivido por Rafa Sieg vai chegar na trama para movimentar as fazendas de Tenório e José Leôncio e promete trazer momentos tensos e cheios de maldade. Chegou a hora de conhecer quem é Solano em Pantanal e qual seu papel na história do folhetim.

Quem é Solano em Pantanal?

Solano é um matador de aluguel de fora do Pantanal que viaja até a região para realizar serviços para Tenório. O vilão vivido por Murilo Benício contrata o profissional para lidar com seus inimigos. O jagunço será sua arma secreta contra os rivais, o objetivo será matar Maria Bruaca, Alcides, José Leôncio e a família do rei do gado.

Quem é Solano em Pantanal chegará de mansinho. Ele e Tenório tentarão esconder o verdadeiro ofício do personagem e fingirão que ele é apenas mais um peão da fazenda do marido de Maria Bruaca. Enquanto os moradores do lugar estiverem vivendo sem suspeitas de Solano, ele estará planejando maldades ao lado de Tenório.

A primeira vítima do jagunço será Zé Lucas. O filho mais velho de José Leôncio será baleado pelo matador de aluguel, mas terá sorte e sobreviverá ao ser cuidado pelo Velho do Rio. Depois disso, Solano assassinará o filho mais novo do patrão, Roberto, que o verá armado e fará muitas perguntas após o atentado contra Zé Lucas.

A morte de Roberto é uma mudança do remake, que foi apurada pela jornalista Patrícia Kogut, do O Globo. Na versão de 1990, quem é Solano em Pantanal não é o responsável pela morte do rapaz, que é devorado por uma sucuri.

Depois da morte de Roberto, se a segunda versão repetir as cenas da Manchete, Renato, filho do meio de Tenório, descobrirá que Solano foi o responsável por tentar tirar a vida de Zé Lucas. O rapaz vai confrontar o matador de aluguel, que acabará confessando os planos de Tenório. O rapaz então irá se juntar a dupla e ajudará com o planejamento das vinganças.

Solano e Renato irão armar contra Tadeu, mas a missão irá fracassar e eles não conseguirão matar o filho de Filó, pois Zefa descobrirá tudo. Mais tarde na trama, quando Solano tentar machucar Juma em Pantanal, ele será morto. O jagunço vai observar Juma durante a fase final da gravidez e encurralará a moça na tapera. Porém, Juma vai se transformar em onça e dará fim a vida do matador de aluguel.

Quem vai interpretar o personagem?

Quem é Solano em Pantanal é papel do ator Rafa Sieg, um rosto já conhecido das telinhas. O famoso de 46 anos de idade é um veterano e soma vários trabalhos em novelas, séries, espetáculos teatrais e filmes.

Natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ele mora no Rio de Janeiro há 15 anos. Rafa se mudou em 2008, quando cursou a Oficina de Atores de TV Globo. Na época, ele se tornou membro da Companhia de Teatro Íntimo. Alguns anos atrás, em 2015, ele esteve no “Russian Extension Program”, projeto da Escola-estúdio do Teatro de Arte de Moscou, na Rússia. O famoso também é formado em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria.

A carreira de Sieg na televisão começou em 2002, quando ele atuou em Histórias Extraordinárias. Nessa época, ele já havia aparecido em dois curtas e atuado em quase 10 peças. Ele continuou somando alguns projetos, se dividindo entre cinema, televisão e teatro, até que fez sua estreia também no mundo das novelas. De 2009 a 2010, ele viveu o personagem Neto de Viver a Vida, na TV Globo.

A partir daí, o ator começou a aparecer cada vez mais em novelas. Em 2011, ele interpretou Cícero Torres em Insensato Coração e no ano seguinte esteve em Amor Eterno Amor como o Dr. Fabrício e então em Avenida Brasil como Nicolau.

Em seguida, ele trabalhou em diversos projetos diferentes, como Mandrake (2012), Meu Passado me Condena (2012), Dois Olhares (2013), Surtadas na Yoga (2013), Cinco Maneiras de Fechar os Olhos (2013), Questão de Família (2017), Ernesto, o exterminador de seres monstruosos (201&0, Perrengue (2017), 1 Contra Todos (2017), Simonal (2018), Se Eu Fechar os Olhos Agora (2018), entre outros.

Em 2019, foi ao ar Órfãos da Terra, a última novela de Rafa Sieg antes de ele interpretar Solano em Pantanal. Depois disso, o ator esteve em séries, como Sob Pressão (2019), Desalma (2020) e Cidade Invisível (2021). Por enquanto, a emissora não revelou a partir de que data o personagem dará às caras no folhetim. Até o momento, ele não é citado nos resumos cedidos pela produção.

