O que acontece com Olga no final de Chocolate com Pimenta?

O que acontece com Olga no final de Chocolate com Pimenta?

Olga no final de Chocolate com Pimenta se casa, mas não é com Danilo (Murilo Benício). Depois de aceitar que perdeu o galã para Aninha (Mariana Ximenes), a vilã fica com Peixoto (Ângelo Paes Leme) e é obrigada a trabalhar como manicure para tirar seu sustento.

Qual o final de Olga em Chocolate com Pimenta?

Diferentemente do que sempre sonhou, Olga se casa com o Peixoto nos capítulos finais da novela, que a essa altura da novela já o delegado da cidade. A vilã entra na igreja acompanhada de Terêncio (Ernani Moraes) e nem faz questão de muita cerimônia e apressa para que a festa termine logo.

"Bem, creio que nem será preciso perguntar, já que insistiu tanto nesse casamento. Olga, você aceita...", começa a dizer o padre, mas é interrompido. "Nem precisa terminar, padre, já sei o que vai perguntar. Tenho outra alternativa?", questiona ela.

"Devo considerar isso como um sim?", pergunta o padre. "Que seja. Sim", responde a megera. "Sendo assim, eu os declaro marido e mulher. O noivo já pode beijar a noiva", diz o religioso. No entanto, Olga se recusa a beijar o marido.

A personagem é obrigada a se casar com Peixoto após Terêncio perder o emprego como delegado e afundar em dívidas. Sem ter Danilo para bancá-la, a megera busca no casamento uma forma de ter alguém que a ajude a se sustentar. Além disso, ela começa a trabalhar como manicure para ter algum dinheiro.

Apesar de rejeitar o marido publicamente, Olga não resiste quando os dois estão a sós na lua de mel. "Me beija, verme!", pede. Aos poucos, a filha de Terêncio começa a gostar de estar casada com o rapaz.

Peixoto também adota uma nova postura depois que se torna delegado. O funcionário público deixa de ser um "pateta" e passa se mostrar um homem mais firme, principalmente no trabalho. O rapaz também reconhece a vilania de sua esposa, apesar de continuar apaixonado por ela.

Veja: Conde Klaus fica com quem no final Chocolate com Pimenta?

Qual o final de Bárbara em Chocolate com Pimenta?

Bárbara (Lilia Cabral), que foi cúmplice de Olga em todos os planos para separar Aninha e Danilo ao longo da trama, também terá um final feliz.

Crispim (Jorge Fernando) chega em Ventura com o circo do qual Bárbara participou anteriormente e convida a megera para seguir viagem com ele. Durante uma briga com Vivaldo (Fúlvio Stefanini), a madame ameaça ir embora com a equipe novamente, mas desiste.

Vivaldo perde a eleição para prefeito, que é vencida por Guilherme (Rodrigo Faro). Bárbara confessa que nem mesmo ela votou no marido.

O agora ex-prefeito promete que será um marido e um pai melhor. Bárbara recusa o convite feito por Crispim e diz que ficará em Ventura para cuidar de Vivaldo e Estelinha (Marcela Barrozo).

As duas vilãs enfim deixam Aninha e Danilo em paz, que ficam juntos após descobrirem a verdade sobre o quadro trocado por Bárbara e Olga. A protagonista engravida de sua segunda filha, que recebe o nome de Carmem, e os dois vivem felizes para sempre.

Chocolate com Pimenta fica no ar até 30 de junho, sexta-feira. O último capítulo vai ao ar às 15h05, horário de Brasília. A terceira reprise da trama de Walcyr Carrasco será substituída por "Mulheres de Areia" (1993), que entra para a grade da emissora a partir do dia 26. Essa também será a terceira vez que o folhetim de Ivani Ribeiro ganhará uma edição especial na Globo.

Veja: Último capítulo: como é o final da novela Chocolate com Pimenta