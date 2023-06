Conde Klaus fica com quem no final Chocolate com Pimenta?

Conde Klaus fica com quem no final Chocolate com Pimenta?

Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) encontra um novo amor nos capítulos finais de Chocolate com Pimenta. Depois de finalmente dar a anulação do casamento para Celina (Samara Felippo), o banqueiro não ficará sozinho e aparecerá acompanhado de uma velha amiga.

O que acontece com Conde Klaus em Chocolate com Pimenta?

O banqueiro fica com Matilde no final da novela, personagem vivida pela saudosa atriz Hilda Rebello. Depois de tanto maltratar a mulher que trabalha há mais de 20 anos em sua casa, Conde Klaus a pede em casamento.

Após a separação de Celina e a partida de Sebastian (Tarcísio Filho), o Conde percebe que ficou sozinho na mansão. "Pois é, senhor Conde. Essa casa está ficando muito vazia. E eu também estou preparando minhas coisinhas para ir embora", informa Matilde.

"Ah, Matilde, mas o que é isso? Até você vai me deixar? Fique, por favor", pede o Conde. "Eu estou cansada de trabalhar de graça. Eu não quero mais ser empregada, senhor Conde. Quero ter uma família", confessa ela.

O ricaço pensa e faz uma proposta. "Meu casamento com a cabritinha acabou né... ai ai ai, então eu me caso com você", diz o Conde. Matilde, que sempre gostou do patrão, fica surpresa com o que ouve.

"Como é que é?", questiona a empregada. "Eu me caso com você, Matilde!", diz o personagem de Cláudio Corrêa mais uma vez. A humilde mulher fica feliz, mas desconfia das intenções do patrão. "Sei. O senhor só quer se casar comigo para ter uma empregada de graça nessa casa. É isso?", pergunta ela.

O Conde se irrita com os questionamentos da mulher, que também faz exigências. "Eu quero ser tratada como as outras. Com luxos e muitas joias, começando com um lindo anel de noivado", pede. Apesar de Klaus ficar contrariado, ele aceita as condições impostas por sua nova noiva. "Olha aqui, velha ranhenta. No fundo acho que seremos muito felizes", diz o banqueiro.

Nos capítulos finais de Chocolate com Pimenta, Conde Klaus e Matilde comparecem ao casamento de Guilherme (Rodrigo Faro) e Celina juntos.

Qual o final de Celina em Chocolate com Pimenta?

Celina também tem um final feliz na novela. A mocinha primeiro sofrerá com a situação de sua irmã Graça (Nívea Stelmann), que terá complicações no parto e perderá muito sangue.

Quando Celina chegar para conversar com a irmã, a vilã já estará à beira da morte mas pede perdão por tudo o que fez contra a personagem de Samara Felippo e Guilherme.

Graça também pede para Celina e Guilherme cuidarem de seu filho. Quando os dois afirmam que vão criar o pequeno, a vilã morre.

Nos últimos capítulos de Chocolate com Pimenta, a mocinha e o advogado se casam em uma cerimônia na qual todos os personagens do folhetim comparecem, incluindo Conde Klaus. Depois que Reginaldo (Antônio Grassi) descobre que Guilherme não é seu filho como ele imaginava, ele não tem mais motivos para se opor ao relacionamento do rapaz com sua filha.

Guilherme e Celina passam a morar juntos na casa de Reginaldo, onde criam o filho de Graça. O pai da mocinha se livra do vício em jogos, recupera seu emprego na fábrica de chocolates e começa a namorar Roseli (Rosane Gofman).

A reprise de Chocolate com Pimenta fica no ar até 30 de junho, sexta-feira, quando será exibido o último capítulo da trama de Walcyr Carrasco.

