O que acontece com os irmãos de José após o venderem como escravo

O que acontece com os irmãos de José após o venderem como escravo

Incentivados pelo ciúmes, os filhos de Jacó tomam uma decisão imperdoável e vendem José para um mercador de escravos, o que leva o rapaz até a terra do Egito. Depois de tal atitude, o que acontece com os irmãos de José? Os rapazes sofrem as consequências de suas mentiras?

O que acontece com os irmãos de José?

O que acontece no final da história dos irmãos de José é redenção. Depois que os rapazes vão ao Egito para comprar mantimentos e reencontram o irmão, há um momento de reconciliação e José perdoa a todos. Assim, ele pede que seu pai seja levado as terras do Faraó e todos passar a morar no Egito.

Jacó, todos os filhos, esposas, servos e demais pessoas que viviam com a família nas terras de Canaã se mudam para o Egito e moram por lá até seus últimos dias.

A Bíblia revela que os filhos de Jacó também tiveram descendentes, o que resultou em 12 tribos, formando assim a nação de Israel – A versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada.

Quais foram os descendentes dos filhos de Jacó:

Rúben: Enoque, Palu, Hezrom e Carmi;

Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul;

Levi: Gérson, Coate e Merari;

Judá: Er, Onã, Selá, Perez e Zerá;

Issacar: Tola, Puva, Jó e Sinrom;

Zebulom: Serede, Elom e Jaleel;

Gade: Zifiom, Hagi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli;

Aser: Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera;

Dã: Husim;

Naftali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém;

José: Manassés e Efraim;

Benjamin: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Eí, Rôs, Mupim, Hupim e Arde.

Quais irmãos participaram da venda de José

Para quem não se lembra da história a fundo, aconteceu que 10 irmãos participaram da venda de José: Simeão, Levi, Ruben, Judá, Issacar, Zebulom, Dã, Naftali, Gade e Aser. Benjamin não fez parte do plano, ele ainda era uma criança na época e não cultivava a mesma inveja de José como os demais irmãos. No total, Jacó teve 12 filhos homens e 1 filha mulher, Diná.

Depois que entregaram José nas mãos do mercador, os irmãos do rapazes enganaram o pai. Usaram a túnica colorida do jovem, manchada de sangue, para dizer ao patriarca que José foi morto por um animal selvagem. Jacó acreditou nesta história durante anos e viveu um longo luto.

Anos depois, os irmãos de José precisaram ir para o Egito, pois a fome se alastrou pelo mundo e lá era o único lugar com abundância. Quando apareceram para comprar comida, José os reconheceu. O perdão não aconteceu logo de cara, primeiro ele enganou os irmãos, que não o reconheceram.

Depois de os jogarem na prisão e testá-los, José se sensibilizou ao perceber que os irmãos mudaram e se arrependiam do que fizeram a ele. José então revela sua verdadeira identidade e se acerta com todos.

Relembre o que aconteceu com José e seus irmãos:

Trajetória de José

Depois que foi vendido, José se tornou escravo e logo foi servir a casa de Potifar. O rapaz era inteligente, íntegro e trazia prosperidade ao que tocava. Ele ganhou a confiança do general de Faraó e em pouco tempo virou responsável por cuidar da casa do militar.

Porém, a esposa mau-caráter de Potifar queria se deitar com José e sempre tentá-la seduzi-lo. O filho de Jacó se negou a ir para a cama com ela, mas a mulher se vingou. Depois de mais uma tentativa frustrada, a esposa de Potifar inventou que havia sido atacada por José.

O rapaz então foi parar na cadeia, lá ele permaneceu por anos. Enquanto estava no cárcere, José conheceu o padeiro e o copeiro do Faraó, os dois estavam sendo atormentados por sonhos e o filho de Jacó os ajudou, pois tinha o dom de interpretar sonhos.

Tudo aconteceu da forma que José previu e quando o Faraó começou a ter sonhos estranhos, o copeiro se lembrou do jovem, que foi chamado para ajudar o soberano. Após o rapaz avisar o Faraó que seus sonhos significam 7 anos de fartura e 7 anos de grande fome, ele também explicou que era necessário que o Egito se preparasse para o momento de crise.

O Faraó então transformou José no governador do Egito e colocou o rapaz na tarefa de cuidar do assunto.

Próxima fase da novela A Bíblia

Atualmente, a novela A Bíblia da Record mostra o que aconteceu com José e seus irmãos nas escrituras. A trama reprisa cenas de Gênesis e logo começará uma nova fase, em que mostrará momentos da novela Os Dez Mandamentos.

Neste novo folhetim que será reprisado, o público assistirá a situação do povo de Israel no Egito depois de anos após a morte de José e sua família. Agora, os hebreus se tornaram escravos e sofrem nas mãos dos egípcios. Moisés será o escolhido por Deus para libertá-los.

A Record ainda não revelou o dia em que começa a nova fase da novela A Bíblia, por enquanto os resumos ainda mostram a história de José.

Leia também

Novela A Bíblia: por que Rebeca gostava mais de Jacó?