Novela A Bíblia: por que Rebeca gostava mais de Jacó?

Abordada na novela A Bíblia, a trama dos irmãos Jacó e Esaú é muito lembrada pela forma que o casal Rebeca e Isaque tratava os filhos, cada um com sua preferência. Por que Rebeca gostava mais de Jacó e Isaque de Esaú?

Por que Rebeca gostava mais de Jacó?

A Bíblia não diz de forma específica porque Rebeca preferia Jacó, só afirma que ela o amava mais que a Esaú. No entanto, sobre a relação de Isaque com Esaú e o motivo da preferência do patriarca em relação ao rapaz é revelada nas escrituras. O versículo 28 do capítulo 25 do livro de Gênesis revela que Isaque amava mais Esaú pela personalidade e habilidades do rapaz. “E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó”, diz o versículo.

Jacó e Esaú tinham personalidades muitos diferentes. Segundo a Bíblia, depois que cresceram e se tornaram homens adultos, Esaú se mostrou um perito em caça e um homem do campo, enquanto Jacó era um homem simples e caseiro – A versão online da Almeida Corrigida Fiel e da NTLH (Nova Tradução na Linguagem de Hoje) foram consultadas.

Quem era o mais velho?

Apesar de serem gêmeos, Esaú nasceu primeiro e por isso foi considerado o primogênito do casal. A Bíblia revela que Jacó veio logo em seguida, com uma das mãos agarradas no calcanhar de Esaú.

Que horas passa a novela A Bíblia?

O folhetim bíblico da Record é exibido de segunda a sexta-feira das 21h00 às 22h30, depois do Jornal da Record. A novela reúne reprise de três obras bíblicas do canal, Gênesis, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida. Por enquanto, a trama apresenta a sexta fase de Gênesis, focada na história de Jacó.

