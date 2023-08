O que acontece com Rafa e Jenifer em Vai na Fé?

Rafa e Jenifer vão cair em uma armadilha feita por Theo nos próximos capítulos de Vai na Fé. O vilão sabota o próprio jantar dos filhos e coloca a saúde dos jovens em risco, que precisam ser levados ao hospital. A situação causará mais um confronto entre ele e Sol.

Rafa e Jenifer morrem em Vai na Fé?

Theo vai envenenar a comida dos próprios filhos em cenas que começam a ser exibidas nesta quarta-feira, 2. Os jovens já estão desconfiados da postura de bom pai que o crápula adotou, mas vão acreditar estar seguros ao serem levados para jantar em um restaurante.

O vilão, no entanto, verá os pratos saindo da cozinha, e antes que o garçom possa levá-los até a mesa, colocará um pó branco na comida dos filhos. Cínico, o patriarca ainda perguntará para os estudantes se eles estão gostando da comida.

Rafa e Jenifer vão começar a passar mal assim que chegarem em casa. “Vim pegar uma água. Estou com muita dor de barriga”, dirá a estudante ao encontrar o meio-irmão na cozinha. O filho de Clara (Regiane Alves) também se queixará de diarreia e náuseas.

“Será que foi o Theo? Ele estava estranho, feliz demais”, observa Jeni. “Não sei. Mas a comida era do restaurante. Não tinha como ele fazer nada”, constata Rafa.

Theo ouvirá a conversa dos filhos e vai propor levá-los ao hospital. “Eu vou dar um jeito. Vou salvar vocês!”, dirá o criminoso.

Os jovens recebem o diagnóstico de intoxicação alimentar e vão precisar ficar mais um tempo no hospital para se recuperarem totalmente. Theo ligará para Sol, que irá para o local ao descobrir o que aconteceu e não perderá a oportunidade de enfrentar seu algoz.

Nervosa, a dançarina acusará o vilão de tentar matar Jenifer. “Se eu souber que você encostou um dedo na Jeni ou no Rafa, eu mato você. Entendeu? Eu mato!”, ameaça Sol.

Theo provocará Sol dizendo que a protagonista sempre "enche a cara" e acha que a culpa é sempre dos outros, fazendo referência ao abuso cometido por ele quando ambos eram jovens. A religiosa vai reagir e dar um tapa na cara do criminoso.

O que acontece com Jenifer em Vai na Fé?

Rafa e Jenifer vão se recuperar após a intoxicação alimentar e não vai desistir de tentar encontrar provas suficientes para colocar Theo na cadeia. Nos próximos capítulos, Ben (Samuel de Assis) terá um papel muito importante nessa missão.

Orfeu (Jonathan Haagensen) primeiro tentará convencer Jenifer a deixá-lo a dar informações sobre Theo. O criminoso vai se tornar um aliado de Ben, que o visitará e fará um acordo com o criminoso. Interessado em colocar Theo na cadeia, o presidiário vai mandar para o advogado o registro de uma conversa que prova o envolvimento do ex-marido de Clara com o contrabando.

Enquanto a investigação sobre Theo segue acontecendo, Jenifer também terá que lidar com outros problemas em sua vida amorosa. Hugo (MC Cabelinho) sentirá ciúmes ao ver a estudante de Direito ao lado de Eduardo (Matheus Abreu) e tentará reconquistar sua amada.

Em cenas previstas para irem ao ar na próxima segunda-feira, 7, Hugo vai se insinuar para Jenifer, deixando a garota ainda mais confusa. A filha de Sol contará para Kate (Clara Moneke) que está em dúvida entre os dois rapazes, mas vai acabar se decidindo por ficar com o personagem de MC Cabelinho conforme esperado pelo público.

