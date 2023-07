Final de Kate em Vai na Fé tem luxo e ostentação ao lado de Rafa

O final de Kate em Vai na Fé será feliz ao lado de Rafa (Caio Manhente), que se tornará empresário após a prisão de Theo (Emílio Dantas). A personagem de Clara Moneke não só vai reatar o namoro de vez com o rapaz, como levará uma vida de madame após ele assumir a empresa que pertencia ao vilão.

O que acontece com Kate no final de Vai na Fé?

Kate vai ficar com Rafa no final da novela Vai na Fé e os dois viverão uma vida de luxo. Com Theo na cadeia, o jovem assumirá o cargo de presidente na empresa Bastos Imports e também seguirá o sonho de trabalhar como fotógrafo, conforme adiantado pela jornalista Sabrina Castro, do Notícias da TV.

O vilão obviamente perderá todo o poder que tinha, deixando para que a família dê andamento nos negócios. Clara (Regiane Alves) não vai se mostrar nenhum pouco interessada na empresa do ex-marido pois vai dar prioridade em retomar a carreira de modelo e no namoro com Helena (Priscila Sztejnman), com quem reata nos capítulos finais da trama de Rosane Svartman.

Com Clara fora da jogada, sobrará para Rafa assumir a presidência da companhia. No comando dos negócios, Rafa levará um vida de luxo e transformará Kate em uma verdadeira madame como a jovem sempre sonhou.

Depois de viver flertes com Hugo (MC Cabelinho) e um caso com Theo ainda no começo da novela, Kate enfim encontra a verdadeira felicidade ao lado de Rafa. Por ironia do destino, o personagem interpretado por Cabelinho, que era apaixonado pela filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso), ficará com Jenifer (Bella Campos).

O último capítulo de Vai na Fé será exibido em 11 de agosto, sexta-feira, com reapresentação no sábado. A novela será substituída por "Fuzuê" a partir do próximo dia 14, de autoria de Gustavo Reiz. O folhetim será protagonizado por Edson Celulari, Giovana Cordeiro e Nicolas Prattes.

Veja: Quem fica com quem no final de Vai na Fé?

Qual o final de Theo em Vai na Fé?

O final de Theo em Vai na Fé é preso. O vilão será capturado pela polícia no último episódio da trama enquanto tenta sequestrar Sol (Sheron Menezzes).

A derrocada do criminoso começará quando ele tentar matar Ben (Samuel de Assis) para impedir que o advogado se case com Sol. O crápula espalhará garrafas cheias de gasolina dentro do galpão da própria empresa para causar um incêndio e explosão enquanto seu ex-melhor amigo estiver no local.

Theo explodirá a própria empresa, mas não conseguirá matar Ben que sairá vivo do local e vai se recuperar a tempo do casamento.

O criminoso vai perder a cabeça mais uma vez mas agora com Orfeu (Haagensen). Ao descobrir que foi traído pelo ex-sócio, Theo vai enfrentar o rival e o matará com um tiro no peito.

A essa altura da trama, o vilão já estará sendo procurado pela polícia por ter cometido crime de contrabando, conforme descoberto por Jenifer com a ajuda de Orfeu e Rafa, além das demais acusações que caem sobre ele. O personagem ficará sumido do folhetim por alguns dias e só reaparecerá no capítulo final para tentar estragar a alegria de Ben e Sol.

Theo se infiltrará na festa, vestido de garçom, e armará um sequestro contra Sol. Antes que o pai de Rafa possa fazer qualquer mal para a dançarina, a polícia descobrirá o paradeiro do criminoso e o levará para a cadeia. Com o vilão longe de vista, Sol e Ben se casam no último capítulo da novela das sete.

Veja: Final de Vai na Fé: Sol e Ben têm casamento interrompido por Theo