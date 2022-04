O que acontece no casamento de Bianca e Heitor em O Cravo e a Rosa

O que acontece no casamento de Bianca e Heitor? Personagem consegue fugir do altar em O Cravo e a Rosa - Foto: Reprodução/Globo

Bianca acaba nas garras de Heitor quando um plano do golpista faz com que o pai da moça obrigue que ela se case. Porém, o que acontece no casamento de Bianca e Heitor na novela O Cravo e a Rosa não é um final feliz para o interesseiro.

O que acontece no casamento de Bianca e Heitor?

Bianca e Heitor não se casam na novela O Cravo e a Rosa. A moça foge do altar na hora de dizer o “sim” e consegue se livrar do matrimônio. No entanto, Bianca não fica livre de Heitor facilmente, ela precisa de muita ajuda de Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio (Dudu Moscovis), até que seu pai a libera do compromisso com o irmão de Dinorá (Maria Padilha).

O que acontece no casamento de Bianca e Heitor é o seguinte: a moça estava disposta a ir contra sua vontade e fazer o que o pai mandava, mas no altar se desesperou com a possibilidade de ficar presa a Heitor e saiu correndo para a porta da igreja.

Ela é impedida de fugir, Heitor a agarra e tenta levá-la de volta ao altar, mas Petruchio se mete na confusão para ajudar a cunhada. Catarina também agarra Bianca e fala para a irmã que ela deve fingir um desmaio para conseguir escapar. Bianca obedece e então cai no chão.

Heitor não se dá por vencido e ainda tenta manter a cerimônia e levar os convidados de volta para a igreja, mas é impedido por Edmundo (Ângelo Antônio). Os dois trocam socos no jardim do local e Catarina aproveita a situação para jogar um vaso na cabeça de Heitor. O rapaz então desmaia.

Depois, Bianca é levada para a casa de Petruchio e Cornélio (Ney Latorraca) conta a verdade sobre o caráter de Heitor para Batista (Luís Melo). O banqueiro reconsidera suas ações e permite que Bianca se livre do compromisso de um casamento com Heitor.

Por que Bianca estava sendo obrigada a se casar com Heitor?

Heitor bolou um plano para enganar Batista e assim obrigar um casamento. O mau-caráter foi até o quarto de Bianca no meio da noite e se deitou na cama da moça sem parte de suas roupas. Por conta do barulho que Heitor causou no quarto da jovem, propositalmente, Batista foi até o cômodo e viu a cena.

Com medo de um escândalo durante sua campanha política, ele obriga a filha se casar com Heitor.

Final de Bianca

Depois que foge do casamento com Heitor em O Cravo e a Rosa, Bianca vai para o altar mais uma vez na novela, mas dessa vez por sua livre e espontânea vontade. Ela se casa com Edmundo no final do folhetim e termina feliz ao lado do professor.

Edmundo era apaixonado pela jovem muito antes dela pensar nele desta forma. Para quem não lembra, ele é quem escrevia os poemas e bilhetes românticos que Heitor dava para Bianca.

E o que acontece com Heitor no final?

No final da novela O Cravo e a Rosa, Heitor não termina em um casamento com Bianca como gostaria, mas com seu jeito de malandro acaba se dando bem. O vigarista resolve seguir com a vida de golpes e se alia a Marcela (Drica Moraes).

O personagem de Rodrigo Faro propõe para Marcela que eles finjam ser irmãos e passem a enganar ricaços. A filha de Joaquim (Carlos Vereza) aceita a proposta e a primeira vítima da dupla se torna o dono do hotel em que estão hospedados.

Heitor só deseja Bianca por conta do dinheiro da moça, relembre:

Como estão Bianca e Heitor hoje em dia?

Leandra Leal tem 39 anos hoje e está em um relacionamento com o cineasta Guilherme Burgos. A atriz é mãe de uma menina de 7 anos, Júlia. A garota foi adotada enquanto a atriz ainda era casada com Ale Youssef, de quem se separou em 2018.

Atualmente, a famosa está com trabalhos na televisão e cinema. Recentemente ela estrelou o longa-metragem Alemão 2 e apareceu na nova temporada de Aruanas.

Há algum tempo que Leandra está longe das novelas, seu último papel em um folhetim foi o de Cristina em Império (2014 – 2015), novela reprisada em 2021.

Já Rodrigo Faro tem 48 anos e é casado com a apresentadora Vera Viel, com quem tem três filhas, Clara, Maria e Helena. A vida de ator de Faro parou há mais de uma década, a última vez em que ele apareceu em um folhetim foi em 2009, quando interpretou Wallace em Chamas da Vida.

Na época, ele havia saído há pouco tempo da TV Globo, em que somou trabalhos como O Profeta (2006 – 2007), Poeira em Alto Mar (2008), Guerra e Paz (2007), América (2005), Alma Gêmea (2005), o próprio Heitor de O Cravo e a Rosa, entre outras produções.

Atualmente, ele é o apresentador de Hora do Faro na Record TV, emissora que trabalha desde 2008.

