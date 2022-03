Quando acaba O Cravo e a Rosa e qual novela pode ser substituta

Reprise está no ar desde dezembro de 2021 e será finalizado no segundo semestre de 2022.

Sucesso na faixa vespertina da TV Globo em 2022, a reexibição da história de amor e ódio de Petruchio e Catarina ainda tem um longo caminho pela frente. A reprise começo em dezembro do ano passado, com a estreia da nova faixa de novelas na grade da emissora, mas Quando acaba O Cravo e a Rosa? Previsão do último capítulo é para o segundo semestre de 2022.

Quando acaba O Cravo e a Rosa?

É previsto que O Cravo e a Rosa acabe no dia 2 de setembro de 2022, uma sexta-feira, de acordo com informações exclusivas obtidas pelo Entretê Spinoff do Terra. O portal indica que no total serão exibidos 195 capítulos, um número menor do que foi originalmente ao ar nos anos 2000.

Entre 26 de junho de 2000 a 9 de março de 2001, O Cravo e a Rosa somou 221 capítulos na faixa das 18h da TV Globo. A reprise do folhetim de Walcyr Carrasco e Mario Teixeira está no ar desde 6 de dezembro de 2021 e é exibida de segunda a sexta-feira, na faixa das 14h45, depois do Jornal Hoje.

O Cravo e a Rosa, que tem previsão de acabar em setembro, estreou a nova faixa para reprises de novelas no período da tarde do canal. Com a mudança, Malhação saiu da grade da emissora após mais de duas décadas. Com o tempo que sobrou na programação, o Vale a Pena Ver de Novo foi modificado e agora só reexibe novelas que foram ao ar no horário nobre do canal.

Na faixa das 14h45, depois que O Cravo e a Rosa acabar, apenas folhetins da faixa das 18h e 19h serão reprisados.

Qual novela vai substituir O Cravo e a Rosa?

A novela Cheias de Charme é cotada para substituir O Cravo e a rosa na faixa das 15 horas, assim como Chocolate com Pimenta (2003 – 2004) e Alma Gêmea (2005 – 2006).

Chocolate com Pimenta foi reprisada no canal Viva em 2020 e passou no Vale a Pena Ver de Novo em 2006 e 2012. Já Alma Gêmea foi reexibida em 2005 e em janeiro de 2022 retornou às telinhas pelo canal Viva, e tem previsão de permanecer na programação do canal até o segundo semestre do ano.

Segundo apuração do Na Telinha, a Globo já definiu que a substituta de O Cravo e a Rosa deve ser uma novela “consagrada” do canal. Curiosamente, tanto Chocolate com Pimenta quanto Alma Gêmea são novelas de Walcyr Carrasco, também autor de O Cravo e a Rosa. As três foram originalmente exibidas na faixa das 18h.

Quando acaba O Clone?

O final da reprise de O Clone está prevista para o dia 1 de julho de 2022. O folhetim retornou às telinhas em outubro de 2021, em seu aniversário de 20 anos, e ainda não tem substituta definida pela Globo. Escrita por Gloria Perez, o folhetim é a atual atração do Vale a Pena Ver de Novo.

Programação das novelas da Globo

O Cravo e a Rosa – Faixa das 14h45

O Clone – Faixa das 17h00

Além da Ilusão – Faixa das 18h00/18h30

Quanto Mais Vida Melhor – Faixa das 19h00/19h40

Um Lugar ao Sol – Faixa das 21h00/21h30

