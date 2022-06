O que acontece no último capítulo da novela Pão Pão Beijo Beijo

Folhetim está em exibição no canal Viva e ficará no ar até final do segundo semestre do ano.

O último capítulo da novela Pão Pão Beijo Beijo reserva surpresas para quem tem curiosidade para descobrir como fica o triângulo amoroso entre Ciro, Luíza e Bruna na obra de Walther Negrão. Em exibição no canal Viva desde maio, o folhetim ainda tem um longo caminho nas telinhas e muita coisa para acontecer.

Casamento de Ciro e Luíza é no último capítulo da novela Pão Pão Beijo Beijo

No último capítulo da novela Pão Pão Beijo Beijo, Ciro se casa com Luíza. O ex-motorista faz sua escolha entre as irmãs e vai para o altar com a amada. Bruna nem aparece na cerimônia dos dois para prestigiar o casal.

Em seu grande dia, Luíza é levada ao altar por Franco (Cássio Gabus Mendes), seu irmão mais novo. A cerimônia é ministrada por um padre e Luíza e Ciro trocam alianças. Após serem declarados marido e mulher, os dois se beijam e em seguida encaram os convidados da festa.

Para quem não lembra do desfecho do folhetim, esta é a cena final do último capítulo da novela Pão Pão Beijo Beijo. A trama termina com os dois no altar após o beijo que sela a união.

Bruna é dispensada por Julio

Bruna termina a obra de Walther Negrão totalmente sozinha. Após perder Ciro e também ser deixada por Julio (Edwin Luisi), ela até tenta se envolver novamente com o ex-noivo, mas fracassa na tentativa.

O último encontro de Bruna e Julio acontece no último capítulo da novela Pão Pão Beijo Beijo, quando o funcionário das cantinas de Mamma Vitória está a caminho do casamento de Ciro e Luíza.

Julio questiona se a ex também estará no casamento e a riquinha nega: “tenho coisa melhor para fazer do que ir no casamento do Ciro com a Luíza. Dar uma corrida, fazer uma sauna…”. A moça convida o ex para ir com ela, mas acaba dispensada. Em seguida, Julio entra em seu carro e vai embora. Bruna fica sozinha e começa a correr na chuva.

Maria Helena consegue andar na igreja

Maria Helena reserva uma surpresa para Ciro no último capítulo da novela Pão Pão Beijo Beijo. A irmã do ex-motorista, que passou a vida em uma cadeira de rodas, revela para o irmão que começou a retomar o movimentos das pernas com a ajuda do Dr. Chadade (Reinaldo Gonzaga).

A jovem diz para o irmão que este é seu presente de casamento, se levanta e permanece por alguns segundo em pé, apoiada em Ciro. Maria Helena estava ansiosa desde antes do começo da cerimônia para revelar a surpresa para Ciro, mas esperou até minutos antes do noivo subir ao altar para contar a novidade e surpreendê-lo.

Quando acaba Pão Pão Beijo Beijo no Viva

A previsão atual é que o folhetim fique no ar até novembro de 2022, segundo Patrícia Kogut do O Globo. O canal ainda não se pronunciou sobre o assunto. Em 1983, quando a novela foi lançada, foram ao ar 165 capítulos no total. O número de episódios no Viva pode ser maior ou menor, pois depende dos planos do canal para a nova exibição. Como reprises contam com edições próprias e cortes, o tempo no ar é diferente do que a exibição original.

Ainda segundo a jornalista do O Globo, Bambolê pode ser a substituta de Pão Pão Beijo Beijo no Viva. O folhetim foi escrito por Daniel Más, com colaboração de Ana Maria Moretzsohn, teve 172 capítulos e foi exibido entre 1987 e 1988. Para quem não lembra, o folhetim também é estrelado por Claudio Marzo, que interpreta Álvaro, um homem que se recusa aceitar os valores de uma sociedade que ele julga ser hipócrita e moralista.

Pão Pão Beijo Beijo já foi reprisada antes

Não é a primeira vez que o folhetim estrelado por Elizabeth Savala e Claudio Marzo volta às telinhas desde sua exibição original. Em 1990, sete anos após sua estreia na Globo, o folhetim retornou com o Vale a Pena Ver de Novo.

A reexibição começou no dia 2 de janeiro e o último capítulo da novela Pão Pão Beijo Beijo foi exibido em 18 de maio de 1990, no horário vespertino da emissora. Originalmente, a trama de Walther Negrão foi ao ar na faixa das 18h.

