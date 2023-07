O que aconteceu com a Ruth na fazenda em Mulheres de Areia?

Ruth (Gloria Pires) decidiu ir embora da fazenda de Arlete (Thaís de Campos) e voltar para Pontal D'Areia onde moram seus pais e Raquel. A partida da gêmea boazinha teve um motivo para acontecer, que a fez deixar o trabalho como professora na escola.

Por que Ruth foi embora da fazenda?

Ruth voltou para Pontal D'Areia após a morte do pai de Arlete, que decidiu vender a fazenda e voltar para o Rio de Janeiro. A explicação foi dada pela professora nos primeiros capítulos da trama, quando surpreendeu a irmã gêmea ao retornar para casa.

"Por que você voltou?”, questiona Raquel. “Eu não tive outro jeito. O pai da Arlete morreu, ela resolveu vender a fazenda e vai voltar para o Rio. Por que que você tá perguntando? Não gostou de eu ter voltado?", responde a mocinha.

Ruth dá aulas na escola primária na fazenda. Enquanto estava no local, despertou o interesse de Alaor (Humberto Martins), o administrador. O funcionário pede a mão da mocinha em casamento, mas ela rejeita a proposta.

A chegada de Ruth desagrada Raquel, que começa a atormentar a vida da irmã. A primeira maldade da vilã é se passar pela professora e ir em seu lugar ao encontro de Marcos (Guilherme Fontes), um empresário bem-sucedido que está interessado na gêmea boa.

Quando Ruth já está em Pontal D'Areia, Alaor aparece na cidade e procura pela professora. Ela, no entanto, pede que o funcionário da fazenda a deixe em paz.

O que vai acontecer com a mocinha na novela?

Raquel continuará se passando por Ruth para encontrar com Marcos nos próximos capítulos da trama. Sem saber que se trata da irmã da professora, o empresário vai ouvir de Raquel que ela só ficará com ele caso o rapaz termine o noivado.

Mais adiante na trama, quando Marcos descobre que Raquel não é Ruth como dizia ser, a megera dirá que só fez isso pois se apaixonou por ele. No entanto, ao mesmo tempo que se envolve com o empresário, ela mantém um caso com Vanderlei (Paulo Betti).

Raquel se casa com Marcos, para a decepção de Ruth. Um acidente em alto mar, porém, causa uma reviravolta na história. A vilã é dada como morta, e a mocinha fica com a aliança da irmã.

Ruth resolve se passar por ela para ficar com Marcos. O único que sabe desse segredo é Tonho da Lua (Marcos Frota), que se torna amigo de Ruth ao longo da trama e se apaixona por ela, apesar de não ser correspondido.

Só que a vilã não está morta. Raquel sobreviveu ao acidente e planeja se vingar da mocinha.

Quando Marcos descobre a verdade?

Marcos confessa saber que Ruth está se passando por Raquel apenas no capítulo 116 da exibição original da Mulheres de Areia. Como a edição especial que está no ar na Globo costuma sofrer cortes, é possível que a cena vá ao ar antes.

A professora pergunta para Marcos como ele descobriu a verdade. O rapaz afirma que foi juntando as peças sozinho, já que a convivência com a mulher fez com que ele percebesse que aquela não se tratava de Raquel. "Eu já sei de tudo. O que você tem para me contar, já sei há muito tempo". diz.

O empresário também revelou desejar que Ruth confessasse a verdade para ele e que esperava por isso há muito tempo. A mocinha pede perdão ao amado, que lhe acolhe e diz que continuará amando a professora da mesma maneira.

