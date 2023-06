Onde foi gravada a novela Mulheres de Areia de 1993?

O remake da novela Mulheres de Areia, exibida em 1993, foi gravado em uma locação diferente da trama original. A segunda versão da obra de Ivani Ribeiro se passa em uma cidade fictícia, enquanto a primeira tem como cenário o município de Itanhaém, no litoral de São Paulo.

Qual a praia de Mulheres de Areia?

A novela de 1993 foi gravada em Angra dos Reis, na Costa Verde, e em Tarituba, no litoral sul do Rio de Janeiro, além da cidade cenográfica de Jacarepaguá, onde estão os estúdios Globo.

Para a nova versão da trama, Ivani Ribeiro criou Pontal D'Areia, cidade fictícia onde se passa a história de Ruth e Raquel. De acordo com o Memória Globo, a novela contou com a tecnologia newsmate para inserir a cidade cinematográfica nas cenas. O recurso permite o recorte de imagens gravadas sobre o chromakey sobre a imagem da praia de Angra dos Reis. Foram mais de 170 ambientes criados para os cenários de estúdio.

Angra dos Reis é um dos destinos mais cobiçados do litoral do Rio de Janeiro, conhecido por praias de beleza exuberante e imóveis de alto padrão à beira-mar. O local é formado por 365 ilhas, sendo Ilha Grande a maior e mais conhecida.

Outra locação utilizada para as filmes da novela é a praia de Tarituba, em Paraty. A cidade é bastante pequena, com cerca de 43 mil habitantes.

As praias são onde se passam as cenas externas da trama, quando os personagens estão em meio à natureza. As cenas que acontecem na casa dos pais de Ruth e Raquel, por exemplo, e outros ambientes internos são rodadas nos estúdios da emissora, que na época ainda era chamado de Projac.

O remake de Mulheres de Areia também é de autoria de Ivani Ribeiro, mesma responsável pela trama original. Vinte anos depois do sucesso da obra na TV Tupi, a Globo fez uma nova versão do folhetim.

Onde foi gravada a versão original da novela?

A primeira versão de Mulheres de Areia foi gravada em Itanhaém, no litoral sul de São de Paulo. A trama tinha como cenário principal a Praia dos Pescadores, onde Tonho da Lua (Gianfrancesco Guarnieri) fazia suas famosas estátuas de mulheres feitas de areia.

O local, um dos mais visitados na cidade, ganhou uma estátua, reproduzindo as obras feitas por Tonho, após o fim do folhetim. A estátua em homenagem à trama está em um local aberto ao público e pode ser visitado gratuitamente pelos turistas.

Itanhaém hoje conta com cerca de 100 mil habitantes. A cidade fica na Baixada Santista e é vizinha dos municípios de Mongaguá e Peruíbe.

Por ser uma novela antiga e exibida pela TV Tupi, a trama não está disponível nos streamings. No entanto, quem quiser assistir ao remake protagonizado por Glória Pires pode acompanhar o folhetim de segunda a sexta na Globo, a partir das 14h45, horário de Brasília. Os capítulos também estão disponíveis no Globoplay.

Mulheres de Areia conta a história das irmãs gêmeas Ruth e Raquel, que apesar de serem idênticas, possuem personalidades bastante diferentes. Ruth é a mocinha da história, sendo uma mulher doce e bondosa. Raquel é a vilã que só pensa em dinheiro.

Ruth namora o empresário Marcos (Guilherme Fontes), mas Raquel arma um plano para separar o casal e ficar com o namorado da irmã apenas para colocar as mãos na fortuna dele. A megera mantém um caso com Wanderlei (Paulo Betti), até que as duas sofrem um acidente no mar e Raquel é dada como morta. Ruth assume o lugar da irmã para ficar com Marcos, sem saber que a vilã na verdade está viva e planeja voltar para se vingar.

