O que aconteceu com Daniel Dantas, o Túlio de Um Lugar ao Sol?

Em Um Lugar ao Sol, o veterano ator Daniel Dantas, 67 anos, interpreta Túlio, marido de Rebeca (Andrea Beltrão). O ator tem chamado a atenção do público por sua atuação e maneira de falar. A repercussão na web foi tão grande que Letícia Sabatella, atriz e namorada do artista, veio à publico defender o famoso.

Daniel Dantas em Um Lugar ao Sol

Em Um Lugar ao Sol, o que mais tem chamado atenção do público é a dicção do ator. Para parte da audiência, Daniel tem falado de forma “arrastada” como se estivesse sem fôlego. “Gente, essa falta de ar, falta de fôlego, é do personagem Túlio ou é do Daniel Dantas?”, questionou uma espectadora. Alguns internautas até passaram a questionar se o ator está com algum problema de saúde.

Na trama de Lícia Manzo, Daniel dá vida ao mulherengo Túlio. Casado com Rebeca, ele quer se tornar o próximo presidente da rede de supermercados Redentor, que pertence ao seu sogro Santiago (José de Abreu). Para isso, está disposto a passar por cima de Christian/Renato (Cauã Reymond), que tem se mostrado como favorito para assumir o cargo. Além disso, ele tem um caso extraconjugal com Ruth (Pathy Dejesus).

Antes de Um Lugar ao Sol, sua última novela havia sido há três anos, em Malhação: Vidas Brasileiras (2018). Anteriormente, ele também fez uma participação em Pega Pega (2017) como o Juiz Guilherme – a novela acabou de ser reprisada no horário das sete pela Globo.

Letícia Sabatella sai em defesa do ator

Em meio a tantas críticas, Letícia Sabatella, que namora o ator desde abril de 2019, saiu em defesa do amado nas redes sociais.

No post, a atriz chama o namorado de ‘mestre’ e diz que ele é ‘lindo e nada galã’. A famosa exalta o talento do ator, e inclusive cita a fala arrastada, apontada por parte do audiência, como uma das características que chamou sua atenção na novela O Dono do Mundo (1991).

“Lindo e nada galã, Daniel sempre nos provoca um estranhamento , como se não estivesse preocupado em nos seduzir, enquanto público. Quando o conheci, no Dono do Mundo, chamava a atenção o olhar meio blasé, o jeito mau humorado, a fala arrastada, malemolente que contrastava com a masculinidade tóxica , viril do amigo/chefe, absoluto, “Dono do Mundo”, interpretado pelo Antônio Fagundes”, escreveu.

A atriz também cita os êxitos da carreira do ator e diz que está amando assisti-lo como Túlio em Um Lugar ao Sol, além de repreender as ofensas que o ator tem recebido. “Preconceituosamente sempre preferimos o lugar comum. Mas não há um só comum. Respeito à diferença, liberdade de expressão é mais isso, do que vomitar ofensas para sentir algum tipo de poder. Mas, tenho muita esperança, quando assisto aos Grandes Mestres, como o Daniel ensinando que Ser um Grande Ator , não é querer estar agradando e seduzindo o tempo todo. Amo você!”, finalizou.