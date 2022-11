O que aconteceu com Alexandre Nero? Entenda sumiço do ator da novela

Stenio, personagem de Alexandre Nero em Travessia, sumiu sem deixar rastros nos capítulos exibidos na última semana. O desaparecimento do advogado está sendo investigado por Helô, que vai desvendar o mistério nos próximos episódios. Enquanto isso, parte do público questiona se o ator vai voltar para a trama de Glória Perez.

Alexandre Nero vai voltar para Travessia?

Alexandre Nero segue no elenco da novela Travessia. O ator precisou se ausentar das gravações por uma semana, por isso Stenio foi sequestrado. A informação foi divulgada pela autora Glória Perez em sua conta no Twitter.

Vai um spoiler: o Nero precisou ficar fora uma semana, e por isso Stenio foi sequestrado 😉 — Gloria Perez (@gloriafperez) November 19, 2022

O desaparecimento do personagem é temporário. Nos capítulos que foram ao ar na última semana, Stenio embarcou rumo a Espanha para atender um cliente, mas foi sequestrado por bandidos da máfia internacional. O sumiço do sócio de Laís (Indira Nascimento) deixou a esposa de Monteiro (Ailton Graça) e Helô desesperadas - a delegada até chorou pela falta de notícias do ex-marido.

A patroa de Creusa (Luci Pereira) vai colocar a própria carreira em risco para tentar descobrir informações sobre o paradeiro de Stenio.

Em cenas que vão ao ar nesta segunda-feira, 28, Helô mandará prender dois associados do cliente do personagem de Alexandre Nero quando eles chegarem no aeroporto. Ramirez, um deles, dirá a Yone (Yohama Eshima) que ele e Cortez vieram buscar informações que pudessem ajudar na localização de Hernandez e Stenio. Eles também dizem que preferem esperar a chegada de um advogado para responder se Stenio está vivo - e ele estará.

Sendo assim, os fãs do ator e do personagem podem ficar tranquilos, pois está tudo bem com o famoso. Nero, inclusive, é bastante ativo no Twitter. Nos últimos dias, ele tem feito vários comentários sobre os jogos da Copa do Mundo do Catar.

Veja alguns tweets sobre o sumiço de Alexandre Nero:

Pq o @alexnero saiu esses dias da novela? Aconteceu algo c ele? #Travessia — i 🇧🇷 (@iarinha1914) November 27, 2022

Gente, alguém sabe se aconteceu alguma coisa com o Alexandre Nero?? Ele não tá gravando, desapareceu do nada 🤔#travessia — Tati (@TatiVCruz) November 27, 2022

o que será q aconteceu pro alexandre nero dar uma sumida de #travessia — matheus (@mathieussairaf) November 26, 2022

Aconteceu algo com o Stenio ou o Alexandre Nero estava doente? Ele sumiu do nada da novela. #Travessia — ingrid (@mdsmader) November 26, 2022

Mas afinal oq rolou com Alexandre Nero? Ou fazia parte ele sumir assim mesmo do nada? #Travessia — Nina 🅩 (@ninaastrinca) November 26, 2022

Quando Stenio vai voltar para Travessia?

Em cenas que vão ao ar na terça-feira, 29, Helô conseguirá fazer contato com a polícia espanhola, que invadirá o cativeiro onde o advogado está. Durante todo esse tempo, Stenio é torturado pelos bandidos.

Após o resgate, a delegada vai orientar Laís a alugar um avião para trazer seu ex-marido imediatamente ao Brasil. O reencontro dos dois acontecerá no final do capítulo.

O sequestro de Stenio vai aproximar ainda mais o casal em Travessia. Preocupada com a saúde do advogado, Helô vai sugerir que o advogado passe um tempo em um clínica para se recuperar do trauma que viveu nas mão dos sequestradores na Espanha.

No entanto, Creusa armará um plano para que o executivo fique na casa de sua patroa. A empregada doméstica dirá para a policial que a clínica não tem nenhuma vaga no momento e vai sugerir que ele fique na casa de Helô por um tempo.

E é isso que vai acontecer: Stenio passará alguns dias na casa de sua ex-esposa e até vai conseguir convencê-la a deixá-lo dormir em sua cama.