Desde que o apresentador deixou o comando do programa, o que aconteceu com Faustão na Band ficou um pouco confuso para os espectadores. Isso porque Fausto já parou de gravar a atração que segue no ar sob o comando de João Guilherme, filho do famoso, e da jornalista Anne Lottermann.

Faustão na Band vai acabar?

Faustão já deixou a Band, mas o programa fica no ar até 28 de julho, sexta-feira. Neste mês, a atração segue em exibição sem a presença do famoso, que parou de gravar há mais de um mês.

Com a saída repentina do apresentador da emissora, a Band optou por seguir a atração em junho e julho mesmo sem a presença do ex-global, mas manteve o mesmo nome.

O contrato do apresentador com a emissora iria até 2026, mas Fausto optou por sair do canal em maio, pegando os espectadores de surpresa após apenas 1 ano e meio do início da atração na Band. O principal motivo para o fim é a baixa audiência e o alto custo de produção - Faustão na Band marcou 10 pontos de média na Grande de São Paulo em sua estreia, mas não conseguiu fidelizar o público e amargou números entre 2 e 3 pontos a cada programa.

Ao longo dos últimos meses, o programa sofreu cortes na equipe e até o tradicional balé que acompanhava o apresentador há anos foi dispensado. De acordo com a jornalista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, o prejuízo estimado é de R$ 100 milhões.

O anúncio de que Faustão na Band sairia do ar foi feito em maio. Segundo nota informada divulgada pela emissora, o canal "seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”.

Após o anúncio da saída de Faustão da Band, os diretores Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira, que trabalharam ao lado do famoso, também foram desligados. “Eles atuaram brilhantemente ao lado de Fausto Silva, liderando com muita competência e profissionalismo uma numerosa equipe que foi responsável por esse projeto que levou alegria, diversão e informação para milhões de brasileiros. A Band agradece aos profissionais pelos dois anos de dedicação ao programa e deseja muito sucesso nas novas empreitadas”, informou a emissora à imprensa.

Quem vai substituir o Faustão?

João Guilherme e a jornalista Anne Lottermann substituem Faustão até o último dia de exibição do programa. A partir de agosto, uma nova atração diária será exibida na faixa de horário.

O novo programa da Band será apresentado pela jornalista Glenda Kozlowski. Zeca Camargo também estava cotado para comandar o projeto, mas acabou ficando de fora. O canal agora negocia com o ator Otaviano Costa.

A atração terá entradas ao vivo de duas a três vezes por semana, ao contrário do Faustão na Band que era inteiramente gravado, e não terá auditório para cortar custos. Mesmo com a crise instaurada nos últimos meses, o canal optou por investir em um novo projeto ao invés de preencher o horário com reprises.

A Band também confirmou que trabalha em uma nova atração para o horário em comunicado enviado à imprensa. "A emissora seguirá investindo em entretenimento para toda a família na faixa das 20h30 de segunda a sexta-feira. A nova atração, por ter um novo formato, será dirigida por Ignácio Iglesias, que já atuou em programas como CQC, A Liga, Pesadelo na Cozinha e 1001 Perguntas. Ele trabalhará com a atual equipe de produção. Detalhes sobre o novo projeto serão anunciados em breve".

