O que Levi fez com Maria Bruaca? Mulher desmaia ao beijar peão

Cenas do que Levi (Leandro Lima) fez com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) em Pantanal irão ao ar hoje

Maria Bruaca e Levi vão protagonizar cenas quentes no capítulo desta terça-feira, 31, em Pantanal. Na prévia do episódio, foi exibida uma cena na qual Alcides (Juliano Cazarré) questiona o que Levi fez com Maria Bruaca após a mulher desmaiar enquanto estava acompanhada do peão. A esposa de Tenório (Murilo Benício) terá uma reação bizarra ao beijar o vilão.

Mulher desmaia e Alcides quer saber o que Levi fez com Maria Bruaca

Levi vai beijar Maria Bruaca no episódio de hoje. A dona de casa, que resolveu se rebelar após descobrir que Tenório tem uma segunda família, está dando em cima do peão desde que ele chegou na fazenda. Agora, será ele quem vai corresponder às investidas da mãe de Guta (Julia Dalavia).

Os dois vão sair para cavalgar e Levi tentará usar a mulher para se aproximar de Tenório – ele prometeu para Muda (Bella Campos) que iria matar o vilão para que ela possa concluir a sua vingança e ir embora do Pantanal. Durante o passeio, ele tentará seduzir Maria Bruaca, que ficará insegura.

“Vâmo vortá pra casa… Melhor a gente vortá…”, dirá ela. “A gente pode até voltá… Mais eu bóto a mão no fogo que num vai sê melhor que isso…”, responderá Levi, enquanto se aproxima dela.

Bruaca até vai tentar se desvencilhar do peão, mas os dois acabam se beijando. A excitação e a culpa tomam a mulher, que acaba desmaiando nos braços do rapaz. “Diacho… Era só o que me fartava… Eu vim aqui matá o marido, e quem morre é a mulhé”, diz Levi, assustado.

Ao saber do que aconteceu, Alcides ficará preocupado com a mulher e colocará uma faca no pescoço do peão para saber o que aconteceu. Levi vai jurar que não ocorreu nada demais, mas é difícil acreditar no vilão após ele tentar estuprar Muda.

Maria Bruaca e Alcides ficam juntos?

Maria Bruaca fica com Alcides no final de Pantanal. Mas antes, ela irá transar com Levi nos próximos capítulos da novela.

A mãe de Guta se sentirá culpada por ter beijado o peão e voltará para a vida de Bruaca, aguentando abusos do marido. No entanto, o sentimento não vai durar muito: nos próximos capítulos, a mãe de Guta e o vilão vão dormir juntos pela primeira vez.

Apesar de estar interessada em Alcides, ela vai se render à sedução de Levi. As cenas prometem ser tórridas – em entrevista à revista Quem, o ator Leandro Lima disse que ficou com medo de machucar a atriz com a “pegada bruta” entre os dois. “O mais difícil são as cenas de ação, as cenas quentes também porque a gente tem medo de alguém se machucar. Porque né, como a pegada é bruta, às vezes eu me preocupo de machucar ela”, explicou.

O envolvimento entre Levi e Bruaca vai durar pouco. Em breve, ela vai engatar um caso com Alcides, enquanto o vilão será morto em um confronto contra Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater).

