Elaine Cristina Pantanal hoje: como está a Irma da novela Pantanal 1990

A atriz Elaine Cristina interpretou Irma na primeira versão da novela das nove. Ao contrário de outras estrelas da novela, ela está afastada da televisão há quase dez anos e abandonou a carreira artística. Elaine Cristina de Pantanal hoje vive longe dos holofotes, mas antes ela esteve em outras produções da Manchete, TV Tupi e Globo.

Por onde anda Elaine Cristina de Pantanal hoje?

Elaine Cristina de Pantanal hoje está longe da televisão há nove anos. Seu último trabalho foi em 2013, quando interpretou Helena em Chiquititas, novela do SBT. Atualmente, ela tem um canal no YouTube chamado Arte de Viver, no qual posta reflexões sobre a vida e também fala sobre sua carreira como atriz.

Hoje, ela tem 72 anos de idade. Elaine foi casada com o ator Flávio Galvão por 40 anos, de quem se separou em 2011. Os dois até contracenaram juntos na novela O Outro, da Rede Globo, em 1972.

Antes de interpretar Irma em Pantanal, a artista já havia atuado em mais de 20 novelas. Começou a carreira em 1965 na novela Ontem, Hoje e Sempre na extinta TV Excelsior. Outros trabalhos de destaque da paulista foram O Profeta (1977), da Rede Tupi, a primeira versão de Sinhá Moça (1986), da Globo, e Kananga do Japão (1989), da TV Manchete.

Depois de Pantanal, ela só atuou na novela Antônio Alves, Taxista (1996), do SBT, e em O Direito de Nascer (2001), antes de fazer uma pausa de sete anos na carreira.

Ela retornou em 2008 para as telinhas e estrelou Revelação (2008) e Vende-se um Véu de Noiva (2009), ambas do SBT, mas parou de atuar em 2013 depois de Chiquititas.

Irma Pantanal 2022

Quem interpreta Irma na novela Pantanal em 2022 é a atriz Camila Morgado, de 47 anos. A famosa tem 20 anos de carreira e já atuou em mais de 20 produções da dramaturgia. Ela é bastante lembrada por ter vivido Noêmia na novela Avenida Brasil (2012).

Irma é uma das personagens mais importantes da novela. A irmã de Madeleine (Karine Teles) se apaixona por José Leôncio (Marcos Palmeiras), seu cunhado, e passa a morar no Pantanal para conquistá-lo e para ficar perto de seu sobrinho Jove (Jesuíta Barbosa), que também foi morar na região.

Apesar da insistência da ruiva, ela não vai ficar com o rei do gado. Na primeira versão da novela, exibida em 1990 na TV Manchete, a personagem de Elaine Cristina se envolve em um primeiro com Trindade, naquela época interpretado por Almir Sater e hoje por seu filho, Gabriel Sater.

A irmã de Madeleine engravida do peão misterioso, que tem pacto com o diabo e o bebê herda poderes sobrenaturais do pai. No entanto, não será com ele que a personagem termina.

Se Bruno Luperi seguir o mesmo desfecho da novela exibida há 32 anos, Trindade abandona a namorada após o nascimento da criança. Ele não pode levar uma vida normal devido ao acordo com o ‘cramulhão’.

A mulher termina a novela ao lado de José Lucas de Nada (Paulo Gorgulho/Irandhir Santos), filho primogênito de José Leôncio.

