O que Maria Bruaca bebe? Saiba o que tem no copo

Os espectadores assíduos de Pantanal já devem ter notado que Maria Bruaca (Isabel Teixeira) sempre está com um copo na mão. Nas redes sociais, o público da novela começou a especular o que Maria Bruaca bebe, se é somente uma limonada ou se há algo a mais.

O que Maria Bruaca bebe na novela Pantanal?

O que Maria Bruaca bebe é uma caipirinha. Não é só uma água com limão, há pinga junto. O segredo foi revelado pela atriz Isabel Teixeira, intérprete da personagem, em entrevista ao Gshow.

Ângela Teixeira, que viveu Bruaca na primeira versão da novela, também participou do papo, e Isabel aproveitou para dizer que o copo de caipirinha foi inspirado na personagem de 1990. “Tem algumas coisinhas que eu faço para você. Ela fumava, não é? E eu via que, quando você fumava, era um lugarzinho teu, era um lugarzinho escondido. Aí, eu inventei uma coisa”, disse.

A veterana disse que notou a intenção da atriz. “Um golezinho? Eu já percebi. Digo: ‘olha o escape dela’. Porque o cigarro era o escape, a demonstração que ela podia fugir da casinha e não ser só a Bruaca. E muita gente ali ainda não percebeu que aquela limonada está batizada”, disse Ângela. Isabel ficou feliz em saber que a veterana notou a homenagem: “eu fiz para você!”

Maria Bruaca é uma das personagens que mais fazem sucesso em Pantanal. Isabel Teixeira recebe uma enxurrada de elogios do público nas redes sociais, principalmente por ser a única que ainda movimenta a trama na fase mais arrastada da história até aqui.

A personagem divide-se entre o casamento falido com Tenório (Murilo Benício) e o caso extraconjugal com Alcides (Juliano Cazarré), com quem ela engatou um caso depois de descobrir que seu marido possui uma segunda família em São Paulo. Bruaca também teve um rápido affair com Levi (Leandro Lima) antes do peão morrer engolido por piranhas.

O que significa bruaca no Pantanal?

Bruaca é um termo usado para caracterizar uma mulher feia, velha, grosseira e ignorante. Na novela, Tenório utilizada o adjetivo para chamar sua própria esposa, a quem deu o apelido de Maria Bruaca.

A própria personagem acabou aderindo a palavra como uma forma de se falar sobre si mesma. Em diversas cenas, Maria diz que é mesmo uma bruaca ao se sentir inferior ao marido – o que é refutado por sua filha Guta (Julia Dalavia).

Bruaca também deu um sentido sexual para a palavra. Ela pede para que Alcides lhe chame pelo apelido enquanto os dois estão na cama e diz que quer ser “a bruaca dele”. O peão entra na brincadeira e pede para que a patroa lhe chame de “Tenório chifrudo”.

O que acontece com Maria Bruaca em Pantanal?

Maria Bruaca terá um final feliz ao lado de Alcides, se o roteiro se manter o mesmo de 1990. Tenório vai descobrir que sua esposa mantém um caso ao ouvir uma conversa entre Zefa (Paula Barbosa) e o funcionário, em que ele diz que não conseguiu resistir à tentação.

Revoltado, o vilão promete capar Alcides – e assim o faz. Tenório arma uma embosca para Alcides e amarra as mãos do peão. Com uma faca, ele corta o órgão genital do rapaz, mas que acaba sendo malsucedida.

Alcides decide se vingar do patrão e os dois entram em uma luta corporal. O peão consegue enfiar uma lança no corpo do crápula, que morre, e joga o corpo no rio cheio de piranhas.

