Quantos anos tem o Marcos Palmeira, o Zé Leôncio de Pantanal 2022

Marcos Palmeira faz parte do seleto grupo de atores da novela Pantanal que estiveram nas duas versões do folhetim. O famoso marcou as telinhas da Manchete no começo de sua carreira como Tadeu e agora, já consagrado, vive Zé Leôncio na Globo. Quantos anos tem o Marcos Palmeira? O ator começou a trabalhar ainda na infância e hoje soma décadas de carreira.

Quantos anos tem o Marcos Palmeira e onde ele nasceu

Marcos Palmeira tem atualmente 58 anos de idade e é casado com Gabriela Gastal. Em agosto, o famoso completará mais um ano de vida e se aproximará da casa dos 60. O ator nasceu em 1963 no Rio de Janeiro. Sua família vivia em Copacabana e depois seu mudou para Cosme Velho, bairro que também é localizado no estado carioca.

Hoje, o ator continua no Rio de Janeiro, mas se mudou para a região serrana do estado. Fazendeiro dentro e fora das telas, Marcos Palmeira tem uma propriedade em Teresópolis, que ganhou o nome de Vale das Palmeiras.

A paixão pela natureza veio logo cedo. O avô de Marcos, Silval Palmeira, tinha uma fazenda em Itororó, no sul da Bahia, e o ator era presença constante por lá. Atualmente, além de ator, Marcos Palmeira também é produtor orgânico e vende queijos, iogurtes, derivados, mel, chocolates e café – Você pode descobrir onde encontrar os produtos no site (https://www.valedaspalmeiras.com.br/produtos/).

Quem são os pais de Marcos Palmeira?

Marcos Palmeira vem de uma família de famosos, ele é herdeiro do diretor Zelito Viana e da produtora Vera Maria Palmeira de Paula. Zelito somou uma longa carreira no cinema brasileiro e trabalhou em obras famosas desde os anos 70.

O diretor esteve envolvido com Morte e Vida Severina (1977), Os Condenados (2975), Chico Anysio Show (1981), Xou da Xuxa (1988), Sonhos de Uma Noite de Versão (1993), Terra Milhada (1994), entre muitos outros. Em 2016, ele lançou seu último documentário, A Arte Existe porque a Vida não basta (2016).

Vera, a mãe de Marcos, trabalhou ao lado do marido em alguns projetos como, Villa-Lobos: Uma Vida de Paixão (2000) A última visita (2008) e A Arte Existe Porque a Vida Não Basta (2016).

Carreira de Marcos começou aos 5 anos de idade

O sucesso de Marcos Palmeira só viria nos anos 1980, quando começou projetos na TV Globo, mas o primeiro trabalho do famoso aconteceu muito antes, quando ele tinha apenas 5 anos. Em 1968, Marcos fez uma participação no filme Copacabana Me Engana, dirigido por Antonio Carlos da Fontoura.

Anos mais tarde, ele atuou na escola de teatro Cal – Casa das Artes de Laranjeiras – e então começou de fato o início de sua carreira. De 1980 a 1986, ele atuou em uma leva de filmes, como O Grande Palhaço, O Segredo da Múmia, Garota Dourada, Memórias do Cárcere, Fulaninha, entre outros.

Foi em 1985 que o ator fez sua estreia na TV Globo, emissora que o lançou ao estrelado. Ele participou da série de Chico Anysio e em 1986 esteve na novela Roda de Fogo. Em seguida, atuou em Mandala (1987), Vale Tudo (1987) e depois Desejo (1990). Na década de 1990, ele migrou para a Manchete, em que atuou como Tadeu em Pantanal e depois como Lúcio/Caio em Amazônia (1991 – 1992).

Depois, o ator retornou à Globo e atuou em Renascer (1993), Irmãos Coragem (1995), Celebridade (2003 – 2004), Belíssima (2006), Três Irmãs (2008 – 2009), Cama de Gato (2009 – 2010), Cheias de Charme (2012), Saramandaia (2013), O Rebu (2014), Babilônia (2014), Velho Chico (2016), entre outras. Antes de viver José Leôncio no remake de Pantanal em 2022, Marcos foi Amadeus Matheus em A Dona do Pedaço (2019).

Agora que você sabe quantos anos tem o Marcos Palmeira, leia também

Qual filho do Zé Leôncio morre? Último capítulo terá funeral