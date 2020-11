O que já sabemos sobre novo filme de Lady Gaga e Brad Pitt

Depois do sucesso de “Nasce uma Estrela” ao lado de Bradley Cooper, Lady Gaga vai voltar às telonas. Segundo o portal Collider, atuará com Brad Pitt em “Bullet Train“, filme baseado em um thriller japonês. Vale lembrar que ela também está confirmada no elenco de “Gucci“, em que viverá Patrizia Reggiani, ex-esposa de Maurizio Gucci e condenada por ter orquestrado o assassinato dele em 1995. Saiba mais sobre o filme de Lady Gaga e Brad Pitt.

História da Gucci: moda, assassinato e intrigas na grife italiana

O que se sabe sobre o filme de Lady Gaga e Brad Pitt?

“Bullet Train” é baseado no romance japonês “Maria Beetle”, de Kotaro Isaka. Terá direção de David Leitch, de “Deadpoll 2”, e Zak Olkewicz assina a escrita do roteiro.

A história se passa em um trem-bala, com um grupo de assassinos à bordo. Brad Pitt interpretará um deles, cujo nome é Ladybug. Ainda não se sabe como será o papel de Lady Gaga, mas, de acordo com o Collider, deve ser coadjuvante.

O elenco ainda conta com Joey King (de “A Barraca do Beijo”), Aaron Taylor Johnson (“Vingadores: Era de Ultron”), Zazie Beetz (“Coringa” e “Deadpool 2”), Brian Tyree Henry (“Brinquedo Assassino”), Andrew Koji (“Warrior”), Masi Oka (“Heroes”) e Michael Shannon (“A Forma da Água).

Carreira de Lady Gaga como atriz

A estrela musical Lady Gaga já faturou o Globo de Ouro de melhor atriz em minissérie por “American Horror Story: Hotel”. Também fez participações em “Sin City 2: A Dama Fatal” e “Machete Mata”.

Em 2019, conquistou feito inédito. Venceu Oscar, Grammy, Bafta e Globo de Ouro no mesmo ano por conta da trilha sonora de “Nasce uma Estrela“. Ainda ganhou o prêmio de melhor atriz, pelo trabalho no mesmo filme, no “Critics Choices”, dividindo o troféu com a veterana Glenn Close, de “A Esposa”.

No longa de sucesso, interpreta Ally, uma garçonete que se torna sucesso no mundo musical após conhecer o rockstar Jack, vivido por Bradley Cooper. Os dois fazem duetos e iniciam uma história de amor conturbada.