Após a novela “A Força do Querer”, a Tela Quente de hoje, segunda, dia 23/11, vai exibir o filme “Nasce um estrela”, com Lady Gaga e Bradley Cooper. O filme tem uma duração original total de 2h14. A Globo vai passar o filme às 22h55.

A versão de Cooper e Gaga de A Star Is Born é um remake de um remake de um remake baseado em muito da história de Hollywood. Na verdade, é a quarta vez que a história é contada em filme.

Lançamentos da semana na Netflix (24/11 a 31/11)

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O filme da Tela Quente de hoje segue dois músicos – o cantor country Jackson Maine , interpretado por Cooper, e a cantora e compositora desconhecida Ally, interpretada por Lady Gaga. Jack tem sucesso, mas luta contra o vício do álcool e contra o zumbido grave , tornando cada vez mais difícil para ele tocar ao vivo. Ele também está seriamente sozinho, algo que muda quando ele conhece Ally uma noite em um clube drag.

Depois de ver Ally realizar uma incrível versão de ” La Vie en Rose “, Jack fica maravilhado com sua voz e implora para conhecê-la após o show. Eles acabam passando a noite inteira conversando e compartilhando músicas. Insistindo que ela se juntará a ele em seu próximo show, Jack faz Ally voar para vê-lo se apresentar. Mas quando ela chega lá, Jack revela que criou um arranjo para uma de suas músicas e a convence a se juntar a ele no palco. Ela canta “Shallow ” para um grande público, depois se junta a Jack nas datas da turnê subsequente. Os dois músicos começam a compor músicas juntos, se apaixonando quanto mais trabalham um com o outro.

Ao mesmo tempo em que Ally ascende ao estrelato, Jackson vive uma crise pessoal e profissional devido aos problemas com o álcool. Os momentos opostos acabam por minar o relacionamento amoroso dos dois.

Ficha do filme da Tela Quente de hoje ‘Nasce uma estrela’:

Título: Original: A Star Is Born

Elenco: Andrew Dice Clay; Anthony Ramos;Bradley Cooper;Dave Chappelle; Lady Gaga; Rafi Gavron; Ron Rifkin;Sam Elliot

Direção: Bradley Cooper

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

https://youtu.be/fPgs3qq9CGs