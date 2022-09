O que vai acontecer hoje na novela Pantanal hoje, segunda-feira (19/9)

O que vai acontecer hoje na novela Pantanal será o início do desfecho da história de Solano (Rafa Sieg). Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) vão contar para José Leôncio (Marcos Palmeira) que o rapaz de fato andava armado e que foi demitido por Tenório (Murilo Benício). O matador de aluguel vai fugir para a tapera de Juma (Alanis Guillen), mas será alvo da menina-onça.

O que vai acontecer hoje na novela Pantanal no início da semana

O capítulo da novela Pantanal desta segunda-feira, 19, começa com uma visita de Guta e Marcelo na fazenda de José Leôncio. Depois que Zefa (Paula Barbosa) foi desacreditada e demitida pelo fazendeiro, os jovens vão até a casa do rei do gado para dizer que talvez ela esteja certa, já que ele encontraram uma arma nos pertences de Solano.

Guta e Marcelo dizem que esse foi o motivo pelo qual o peão foi dispensado, sem saber que foi o próprio Solano e Tenório que forjaram a demissão para que ninguém desconfiasse que ele é um matador de aluguel.

José Leôncio pedirá desculpas para Zefa por ter duvidado de sua palavra. Quem também vai ajudar a desmascarar o matador será Irma (Camila Morgado), que terá uma visão proporcionada pelo cramulhão e dirá que Solano mentiu quando disse que iria para Aquidauana. Já Muda (Bella Campos) pressentirá que haverá uma morte na fazenda.

Desmascarado pela família Leôncio, Solano fugirá para a tapera de Juma acreditando que a casa está abandonada e que ali é um bom lugar para se esconder. Ele também dará um tiro no Velho do Rio (Osmar Prado), que aparecerá no local.

Ainda no capítulo de hoje, Zaquieu (Silvero Pereira) assume a responsabilidade de ter prendido Solano quando ele estava na fazenda, para livrar Alcides (Juliano Cazarré) da responsabilidade. Tadeu (José Loreto) diz mais uma vez que não quer se casar. Já na fazenda de Tenório, Zuleica (Aline Borges) acusa o marido de sentir ciúme de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Também haverá uma revelação bombástica do Velho do Rio para Juma. A entidade revelará para a menina-onça que Tadeu não é filho de José Leôncio, mas pede para que a protagonista guarde segredo. “Nem o Joventino pode saber”, pedirá ele.

Solano morre na novela Pantanal?

Solano morre em Pantanal, mas a cenas só vão ao ar na quinta-feira, 22. No capítulos desta semana, o matador de aluguel continuará morando na tapera quando Juma decidirá ir até o local. Ao chegar lá, a menina-onça não percebe que o bandido está à espreita, esperando o momento certo para atentar contra ela.

O assassino rende Juma e pergunta pelo Velho do Rio (Osmar Prado), ameaçando a moça. Ela ainda conta para a protagonista que atirou na entidade, o que a faz ficar com muita ‘reiva’.

É então que Juma se transforma em onça-pintada e ataca o matador de aluguel. Será possível ouvir o esturro do animal e os gritos desesperados de Solano, que será morto pela mocinha.

Depois da morte do bandido, Muda se assustará ao ver a amiga arrastando o corpo de Solano, mas pedirá para a onça matar Tenório.

Também será nessa semana que a filha de Juma irá nascer. No capítulo de sexta-feira, a protagonista dará à a luz a sua oncinha com a ajuda do Velho do Rio, já que ela insistirá que sua filha venha ao mundo na tapera, o que deixará Jove (Jesuíta Barbosa) bravo e Mariana (Selma Egrei) preocupada.

O filho de Trindade (Gabriel Sater) e Irma (Camila Morgado) também nasce. A ruiva terá um parto complicado, mas o endiabrado aparecerá para lhe ajudar.