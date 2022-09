Irma Pantanal 1990 também possuída pelo cramulhão?

Irma Pantanal 1990 passou por possessões pelo cramulhão, assim como no remake de 2022 na Rede Globo. A personagem vivida por Elaine Cristina, agora interpretada por Camila Morgado, também teve um parto complicado que colocou sua vida e a criança de risco, mas ambos foram salvos por Trindade (Gabriel Sater).

O que aconteceu com Irma Pantanal 1990 e o cramulhão

A história de Irma Pantanal 1990 vem se repetindo no remake adaptado por Bruno Luperi. Naquela versão, a cunhada de José Leôncio também passou por possessões demoníacas na primeira versão da novela e sempre alertava os Leôncios de que havia “cheiro de morte no ar” na fazenda após a chegada de Solano (Rafa Sieg), que há 32 anos se chamava Teodoro.

Na primeira versão da trama, os personagens tinham medo de que o filho de Irma nascesse com chifrinhos e rabo de diabo – no remake, a história é levada pro lado do humor e recebeu o apelido de ‘cramulhãozinho’.

No entanto, o ‘bebê-diabo’ ainda vai dar um pouco mais de trabalho para a mãe. Irma insiste em ter o bebê na fazenda, mas acaba tendo complicações no parto. A atriz Camila Morgado adiantou ao Extra que, apesar do esforço da ruiva para que o filho venha ao mundo, o neném só nascerá quando o pai aparecer. A personagem ficará repetindo isso durante o parto, apesar de todos acharem que ela está delirando.

Foi desse jeito em 1990 e a cena se repetirá na atual produção da Globo. A família Leôncio acreditará que a criança está “entalada”, e José Leôncio (Marcos Palmeira) pedirá para Jove (Jesuíta Barbosa) levantar voo para levar a tia até o hospital em Campo Grande.

É quando Trindade ouve as súplicas de sua amada e aparece no quarto dela como num passe de mágica. O endiabrado faz o parto da criança com suas próprias mãos e faz com que o sofrimento de Irma cesse. Quando a família Leôncio entra no cômodo, encontra o ex-funcionário.

No entanto, o peão não fica no local por muito tempo e vai embora novamente. Ele pede para José Lucas (Irandhir Santos) cuidar de sua família.

Zé Leôncio morre em Pantanal, mas antes se casa com Filó

Final da novela Pantanal terá elenco de 1990; de Cristiana Oliveira a Sergio Reis

Final da personagem na novela Pantanal

Na primeira versão da novela, Irma ficou com José Lucas nos capítulos finais da trama. Apesar da paixão da ruiva por Trindade, o endiabrado some de vez no mundo e nunca mais retorna para visitar sua amada e o filho, que recebe o nome de Antero, em homenagem ao falecido marido de Mariana (Selma Egrei).

Solteira, a tia de Jove se entrega à paixão de José Lucas, que também vivia uma fase de desilusão amorosa após o rompimento com Érica (Marcela Fetter).

Os dois se casam e continuam morando juntos na fazenda, onde criam o garoto. José Lucas também decide entrar de vez para a política e se torna vereador.

Em 1990, o papel de Irma foi interpretado pela atriz Elaine Cristina, hoje com 72 anos. A atriz não aparece na televisão há quase dez anos – seu último papel foi em 2013, quando esteve na novelinha Chiquititas. Conhecida por ter interpretado a tia de Jove, a artista não aprova o atual remake.

Em entrevista ao Notícias da TV, Elaine disse que acha o remake de Pantanal um erro. “Me desculpe o neto do Benedito Ruy Barbosa e a ele próprio, a quem eu tenho muito respeito”, disse. A veterana disse que desistiu de assistir a novela logo no primeiro capítulo por desaprovar o jeito que alguns assuntos, como a questão política relacionada à terra, vem sendo abordada na história. Cristina também disse que o remake “quebrou o encanto” da novela original e não a agradou.

Apesar de não ter agradado a atriz, o remake de Pantanal é considerado um sucesso com alto engajamento nas redes sociais e audiência média de 29,2 pontos de acordo com o Ibope, sete pontos a mais que Um Lugar ao Sol, sua antecessora.