Novela Pantanal: Solano é desmascarado por quem e quando?

Solano é desmascarado nos próximos capítulo de Pantanal. O vilão até vai conseguir se livrar das acusações de Zefa (Paula Barbosa) em um primeiro momento, mas Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) vão encontrar uma arma nos pertences do funcionário e voltarão a alertar José Leôncio (Marcos Palmeira).

Quando e como Solano é desmascarado?

Solano é desmascarado no capítulo de segunda-feira, 19. Até lá, o vilão vai conseguir enganar o rei do gado, que acreditará que Zefa mentiu e demitirá a empregada doméstica.

No capítulo deste sábado, José Leôncio chamará Tenório (Murilo Benício) na fazenda após Zefa contar que Solano é um matador de aluguel contratado pelo pai de Guta para dar um fim nos Leôncios. O crápula, claro, negará tudo.

“Não tô entendendo essa conversa. Meus filhos tão aqui comigo e não me deixam mentir”, alega Tenório. O marido de Zuleica (Aline Borges) continuará dizendo que se até se sente ofendido com a acusação e pergunta de onde o fazendeiro tirou aquele ideia.

“Por causa das coisas que a Zefa chegou aqui contando que ouviu lá na tua casa”, responde o pai de Jove (Jesuíta Barbosa). “Que coisa? Do que você tá falando? Cadê aquela menina? Me chama ela aqui, pra falar na minha frente”, questiona Tenório, cínico.

Renato (Gabriel Santana) ficará ao lado do pai e começará a inventar mentiras sobre a empregada doméstica e dirá que ela já acusou José Leôncio de assédio. Os vilões conseguirão colocar o rei do gado contra a religiosa, que acabará sendo demitida.

José Leôncio ficará ainda mais convencido quando Ari (Cláudio Galvan) disser que não há nenhum registro na polícia com o nome de Solano.

No entanto, Marcelo e Guta encontram uma arma nas coisas de Solano e desconfiam do funcionário. Os dois decidem avisar José Leôncio, que passa a acreditar na história contada por Zefa. O rei do gado pedirá desculpas para a empregada doméstica.

Irma (Camila Morgado) também terá mais uma de suas visões proporcionadas pelo ‘cramulhãozinho’ e dirá que Solano mentiu quando disse que iria para Aquidauana. E ela está certa – o matador de aluguel foge para a tapera de Juma (Alanis Guillen) ao descobrir que José Leôncio já sabe da verdade.

Solano morre na novela Pantanal?

Solano terá um fim trágico em Pantanal. O matador de aluguel chegará na tapera de Juma, acreditando que a humilde casa está abandonada e que ali pode ser um bom lugar para se esconder.

No entanto, a menina-onça chega no local e percebe a presença do bandido, que a ameaça com uma faca. Solano exibe saber onde está o Velho do Rio (Osmar Prado) – no mesmo instante, as luzes da tapera se apagam, deixando ambos no escuro total.

Solano saca sua arma, mas não tem tempo de atirar na protagonista. Juma rapidamente se transforma em onça-pintada e ataca o oponente, que não tem a chance de se defender.

Será possível ouvir somente o esturro da onça e os gritos desesperados de Solano, que morre nas garras da protagonista.

Quando termina a novela Pantanal?

Pantanal termina em 7 de outubro, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no dia 8. Até lá, o público ainda acompanha mais três mortes na novela, incluindo a de dois vilões e a do protagonista.

A partir do dia 10 de outubro, a audiência acompanha Travessia, nova novela de Gloria Perez para às 21h. A história terá como pano de fundo o impacto da revolução tecnológica na sociedade ao abordar a vida de Brisa (Lucy Alves), que tem sua vida destruída ao ter seu rosto colocado em um vídeo de uma sequestradora de crianças.