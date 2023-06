O que vai acontecer hoje na novela Vai Na Fé? (29/06)

O beijo entre Jenifer (Bella Campos) e Eduardo (Matheus Abreu), além da decisão de Lui (José Loreto) de testemunhar contra Theo (Emílio Dantas) é o que vai acontecer hoje na novela Vai Na Fé. O imbróglio do julgamento vilão, que está sendo acusado de abuso sexual, continua.

Jenifer e Eduardo se beijam hoje na novela Vai Na Fé

No capítulo desta quinta-feira, 29, na novela Vai na Fé, Jenifer e Eduardo enfim vão se beijar pela primeira vez. Depois da partida de Hugo (MC Cabelinho), a jovem ficou cada vez mais próxima do missionário, em quem sempre teve um "crush".

Os dois estarão juntos em volta de uma fogueira, nos fundos da igreja, quando começarão a falar sobre viagens. “Eu nunca viajei pra nenhum lugar fora do Rio”, comenta a estudante de direito. “Se você quiser, a gente pode fazer de conta que está em outro lugar. É só escolher”, diz ele.

“Pode ser qualquer lugar? Acho que eu escolheria algum lugar do Caribe. Quando vejo fotos daquele marzão azul, nem parece real...”, continua Jenifer. A jovem diz que o local "deve ser a coisa mais linda" e recebe uma resposta inesperada do amigo: “tipo você”.

Com o clima de romance no ar, Eduardo perguntará se pode beijar a garota. “Posso?”, questiona ele. Jenifer fará que sim com a cabeça.

O desenrolar do caso sobre os abusos sexuais cometidos por Theo também continuam hoje. Lui contará para Lumiar (Carolina Dieckmann) que testemunhará contra o vilão, o que causará uma discussão entre eles.

Apesar de ter ganhado uma testemunha contra, o marido de Clara (Regiane Alves) ganhou uma a favor: Neide (Neyde Braga). Ben ficará preocupado com o fato da vizinha fofoqueira testemunhar a favor de Theo.

Sol (Sheron Menezzes) ficará impressionada com a quantidade de pessoas inscritas em sua aula-show. Já Ben (Samuel de Assis) questionará Eduardo sobre seu relacionamento com Jenifer.

Ainda no capítulo de hoje, Wilma (Renata Sorrah) decide ajudar Stuart (Antonio Callon) a decorar suas falas, e Vitinho (Luis Lobianco) percebe que a coleira de brilhantes de Liza desapareceu.

Veja: Erika de Vai na Fé: atriz Letícia Salles é filha de quem?

Kate e Rafa vão ficar juntos?

Um dos casais mais queridinhos do público, Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhente) vão ter uma recaída em cenas que serão exibidas a partir da próxima quarta-feira, 5 de julho.

Rafa entende errado um pedido de Kate e prepara um ensaio fotográfico para a ex-namorada. A jovem havia procurado o filho de Clara para contar que ela foi amante de Theo, mas o que seria uma conversa dolorosa acaba se transformando em um momento de paixão.

“Eu queria que você me visse como eu sou de verdade. Por completo”, começa a dizer Kate sobre seu passado. No entanto, Rafa acha que ela quer que ele a fotografe nua. “Eu achei que você estivesse falando em eu fazer um ensaio seu. Você por completo”, responde envergonhado.

Kate aproveita o clima e posa só de toalha para o ex-namorado, que tira a camisa para entrar vibe. No entanto, os dois começam a se beijar e transam pela primeira vez. “Eu te amo”, diz Rafa. “Eu te amo tanto, Rafa”, responde ela.

No entanto, após o momento romântico, Kate enfim vai conversar com Rafa sobre Theo, o que causará um novo desentendimento entre eles. O vilão colocará o filho contra a ex-namorada, e a jovem será consolada por Sol.

Vai na Fé fica no ar até 11 de agosto, sexta-feira. Depois de se tornar um grande sucesso do horário das 19h, o folhetim será substituído por Fuzuê, de autoria de Gustavo Reiz.

Veja: Theo vai ser condenado? A reta final de Vai na Fé