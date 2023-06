Theo vai ser condenado? A reta final de Vai na Fé

O julgamento contra Theo (Emilio Dantas) finalmente começou na novela Vai na Fé. Depois de muita espera, o vilão finalmente se senta no banco dos réus e enfrenta a acusação de estupro de Janaina (Tulanih). As cenas de tribunal serão nos próximos capítulos - que serão tensos. Será que o abusador vai ser condenado ou escapar mais uma vez da justiça?

Theo vai se livrar da acusação de estupro em Vai na Fé

Para a revolta do público que não vê a hora de Theo ir parar atrás das grades, o vilão vivido por Emilio Dantas vai conseguir se livrar mais uma vez e será absolvido. Segundo adiantou a coluna de Patrícia Kogut, do O Globo, o juiz vai informar durante o veredito que as provas apresentadas pela acusação não foram suficientes e que apesar de muitos testemunhos desfavoráveis ao réu, dúvidas razoáveis levantadas pela defesa não foram bem esclarecidas.

Theo vai comemorar sua vitória, já Ben (Samuel de Assis), Sol (Sheron Menezzes), Jenifer (Bella Campos), Janaína e muito outros ficarão completamente arrasados com a decisão da justiça. O momento ainda não aparece nos resumos da novela, que vai estender o julgamento de Theo por vários capítulos, mas pelo andamento da trama, é possível prever que a absolvição do vilão deve ocorrer por volta da segunda semana de julho no folhetim das 19h.

Com a absolvição no caso de estupro, isso significa que Theo não vai ser preso em momento algum da novela Vai na Fé preso? Não necessariamente, pois no futuro da trama os meios-irmãos Jenifer e Rafa (Caio Manhente) vão se unir para tentar derrubar o pai.

Durante este período, Orfeu (Jonathan Haagensen) será preso nos próximos capítulos do folhetim devido a uma operação da Receita Federal nos contêineres de importação do bandido, segundo mostram os resumos do folhetim de Rosane Svartman. O caso não respingará em nada em Theo, que também faz parte do esquema fraudulento, e Orfeu pagará pelos dois, o que o deixará com sede de vingança.

Nada feliz com sua situação atrás das grades, Orfeu será procurado por Jenifer e acabará contando para a moça sobre vários delitos do parceiro de crime. O bandido não terá provas sobre as acusações, mas com Jenifer a par de tudo, a jovem não deixará o assunto quieto e poderá investigar. Por isso, ainda há chances de Theo ir parar na cadeia até o final da novela Vai na Fé.

Por que Theo está sendo julgado? É pelo caso de Sol?

Para quem não lembra como a história de Vai na Fé chegou a este ponto, Theo não está sendo acusado pelo estupro de Sol, que ocorreu cerca de duas décadas antes. Como o caso da mãe de Jenifer já prescreveu, o vilão não pôde ser indiciado pelo abuso que resultou no nascimento de Jenifer. Por isso, Sol é apenas testemunha no caso contra Theo, por conta do sofreu nas mãos dele no passado.

O caso que levou Theo ao tribunal foi outro abuso que ele cometeu, contra Janaína Freitas em 2009, ao dopar a moça para se aproveitar dela. A vítima não sabia de cara se queria denunciar o vilão de Emilio Dantas e demorou algum tempo até que a personagem de Tulanih aceitasse ir em frente com o caso. Após a denúncia ser feita, Theo virou réu pela acusação de estupro de vulnerável.

Que dia acaba Vai na Fé

Vai na Fé está em reta final e tem previsão de acabar no dia 11 de agosto, sexta-feira. No dia seguinte, sábado, o folhetim reprisa seu último capítulo para quem perdeu as cenas finais inéditas da trama. Depois, a atração fica completa no catálogo da Globoplay, que pode ser conferida por clientes de qualquer plano do serviço.

A partir da semana seguinte, dia 14 de agosto, estreia Fuzuê, novela do autor Gustavo Reiz. Conhecido por várias obras na Record TV, esta é a primeira obra do escritor na TV Globo. O folhetim seguirá a trajetória de duas mulheres que estão em uma jornada de busca.

A mocinha Luna (Giovana Cordeiro) quer encontrar a mãe, que desapareceu depois de pisar na loja Fuzuê. Já a antagonista Preciosa (Marina Ruy Barbosa) é uma empresária que descobre no testamento do pai a localização de um tesouro perdido e informações que revelam que ela é irmã de Luna.

