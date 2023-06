Erika de Vai na Fé: atriz Letícia Salles é filha de quem?

Atriz estreou no mundo das novelas no ano passado e agora aparece na faixa das 7.

No ar como a personagem Erika de Vai na Fé, sua segunda novela da carreira, a atriz Letícia Salles começou a chamar atenção do público no ano passado ao estrear no mundo dos folhetins com Pantanal. Além dos detalhes de sua personagem do momento na trama de Rosane Svartman na faixa das 7, o público também tem curiosidade sobre a vida pessoal da atriz de 28 anos de idade, como quem são os pais, se ela tem namorado, entre outros. Confira!

Quem são os pais da atriz Letícia Salles?

Intérprete da personagem Erika de Vai na Fé, a atriz Letícia Salles é filha de Maria Fernanda Salles e Lino Rago. Eles não são um casal hoje em dia e seguiram a vida em caminhos separados.

A mãe da famosa, que é professora de português e espanhol, mora nos Estados Unidos, enquanto o pai da jovem vive no Brasil, é pastor e tem mais dois filhos, Carine, de 18 anos de idade, e Nathan, de 15 anos.

Letícia não publica muitas fotos ao lado do pai, mas aparece em algumas publicações nas redes sociais dele. Já da mãe, a atriz enche seu Instagram de fotos e vídeos. As duas tem uma relação bastante próxima, cheia de declarações de amor e carinhos. Elas também aparecem lado a lado em imagens de viagens e entre familiares e amigos.

Por conta da distância, Letícia ficou um longo período sem ver a mãe. O último encontro das duas havia sido em 2019 e durante a pandemia não houve reencontro. Em abril de 2022, com o final das gravações da primeira fase de Pantanal, Letícia fez as malas e viajou aos Estados Unidos. Ela mostrou alguns momentos do reencontro com a mãe nas redes sociais, além da presença do namorado, o empresário e mais alguns conhecidos durante os passeios pelo país.

De acordo com a página oficial do Linkedin da mãe de Letícia, Maria Fernanda já morou na Republica Dominicana, em que foi professora de português no Centro Cultura Brasil entre 2015 e 2018. Hoje em dia morando nos Estados Unidos, ela dá aulas online de português na Casa do Brasil no México em tempo integral.

Erika de Vai na Fé, Letícia Salles tem namorado?

Letícia Salles namora o empresário e maratonista João Paulo Fonseca. Eles estão juntos há três anos. Em novembro de 2022, a atriz revelou para a coluna de Patrícia Kogut, do O Globo, que eles haviam terminado. No entanto, o casal retomou o relacionamento algum tempo depois, sem especificar nas redes sociais ou mídia quando voltaram a namorar.

O relacionamento parece firme e forte atualmente. No último dia dos namorados, 12 de junho de 2023, Letícia publicou um vídeo com várias fotos e gravações ao lado do amado e escreveu na legenda: "que possamos sempre correr e desbravar esse mundo, juntos. Obrigada por ser tão você! Te amo". "Que sorte a minha! Te amo pra sempre", respondeu o empresário nos comentários.

Final de Erika de Vai na Fé

A reta final de Vai na Fé pode deixar muito fã de cabelo em pé. Os resumos mostram que a ex-dançarina de Lui Lorenzo (José Loreto) vai gravar uma discussão entre Sol (Sheron Menezzes) e Theo (Emilio Dantas) nos próximos capítulo de Vai na Fé e irá expor na internet.

Além disso, de acordo com a coluna de Marcia Pereira, do Notícias da TV, Erika vai se envolver com Theo depois que ele for inocentado do caso de estupro de Janaína (Tulanih). A repórter de fofoca vai entrevistador o abusador e acabará indo para a cama com ele.

Depois disso, os dois vão se unir contra Sol e Erika estará disposta a atormentar a vida de Sol. A jovem vai conseguir dinheiro com Theo e comprará robôs para difamar Sol na internet. O final definitivo da malvada em Vai na Fé ainda não foi revelado.

