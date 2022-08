O Xangô De Baker Street onde assistir esse e outros filmes de Jô Soares

Jô Soares não só se destacou como um dos maiores apresentadores de televisão, como também escreveu livros e atuou em filmes. Um dos mais conhecidos é a obra de 1995, um romance escrito pelo famoso que virou longa-metragem em 2001. Veja O Xangô De Baker Street onde assistir e outras obras de Jô.

O Xangô De Baker Street onde assistir ao filme?

O filme O Xangô De Baker Street foi lançado em 2001, baseado no livro de mesmo nome escrito por Jô Soares em 1995.

A história se passa no Rio de Janeiro em 1886 e gira em torno da atriz francesa Sarah Bernhardt (Maria de Medeiros), que faz sucesso com suas apresentações no Theatro Municipal. Ao receber uma visita do imperador Pedro II (Cláudio Marzo), que vai lhe prestar uma homenagem, ela confidencia ao monarca o desaparecimento de um precioso violino Stradivarius.

Pedro II sugere que a protagonista contrate o lendário detetive britânico Sherlock Holmes (Joaquim de Almeida) para resolver o caso. O que eles não esperavam é que um assassinato mudaria a vida da cidade. Uma prostituta é morta e mutilada, suas orelhas cortadas e uma corda de violino estrategicamente colocada em seu corpo pelo autor. Agora, Sherlock Holmes e o Dr. Watson (Anthony O’Donnell) tem um caso macabro para resolver enquanto se encontram profundamente em um ambiente cultural que retrata todos os estereótipos dos brasileiros.

Joaquim de Almeida, Marco Nanini, Maria de Medeiros, Cláudia Abreu, Maria Ribeiro, Cláudio Marzo, Letícia Sabatella, Marcello Antony e Caco Ciocler são alguns dos destaques do elenco, assim como o próprio Jô Soares, que participou do filme interpretando o desembargador Coelho Bastos.

O filme não está disponível nas plataformas de streaming, mas já foi exibido algumas vezes na Globo, durante o Supercine.

Quantos livros Jô Soares escreveu?

Jô Soares escreveu dez livros durante sua vida. Os mais populares são O Xangô De Baker Street, que se tornou filme, e O Homem que Matou Getúlio Vargas (1998).

Há ainda Os dilemas do Fantasma e do Capitão América (1972), O Astronauta Sem Regime (1983), Humor Nos Tempos do Collor (1992), A Copa Que Ninguém Viu e a Que Não Queremos Lembrar (1994), Assassinatos na Academia Brasileira de Letras (2005), As Esganadas (2011), O Livro De Jô – Uma Autobiografia Desautorizada – Vol. 1 (2017) e O Livro De Jô – Uma Autobiografia Desautorizada – Vol. 2 (2018).

Filmes de Jô Soares para assistir nos streamings

Além do trabalho na televisão e na literatura, Jô marcou presença no cinema. O apresentador esteve em mais de 20 filmes, sendo que alguns deles estão disponíveis para serem assistidos em plataformas de streaming.

Rogéria – Senhor Astolfo Barroso Pinto (2018): essa foi a última participação de Jô Soares nas telonas. O documentário conta a vida da transformista Rogéria, passando por todos os momentos de sua vida. Jô foi um dos famosos brasileiros que deram depoimentos sobre a artista. Nany People, Bibi Ferreira, Rita Cadillac, Betty Faria e Aguinaldo Silva são outras figuras que aparecem na obra, disponível para os assinantes do Globoplay.

As Aventuras de Agamenon (2012): Jô fez uma participação como ele mesmo na comédia que narra a história do jornalista fictício Agamenon Mendes Pedreira, mostrando seus divertidíssimos furos de reportagem em eventos importantes de todo o século XX. Pode ser assistido no Globoplay e Apple+.

Mamonas para Sempre (2009): outro documentário que contou com o depoimento de Jô Soares foi a obra sobre a vida e carreira da banda Mamonas Assassinas. A obra está disponível para os assinantes do Globoplay e Looke.

Person (2007): mais um documentário com a presença de Jô Soares. Neste, é contada a história do ator, roteirista, produtor, publicitário, jornalista e cineasta brasileiro Luís Sérgio Person, que faleceu ao se envolver em um acidente de carro um mês antes de completar 40 anos de idade. Está disponível no Globoplay e Looke