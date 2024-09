Onde assistir Ainda Estou Aqui, filme com Fernanda Torres e Selton Melo

Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi recebido em com uma ovação de 10 minutos e 20 segundos no Festival de Cinema de Veneza de 2024. O longa brasileiro é protagonizado por Fernanda Torres e Selton Melo, mas tem como assistir no Brasil?

Onde assistir o filme "Ainda Estou Aqui" com Selton Mello?

O longa Ainda Estou Aqui fez sua estreia no Festival de Cinema de Veneza de 2024, em setembro, mas ainda não há data oficial para ser lançado no Brasil. Ele é o primeiro filme original Globoplay, então é esperado que a plataforma disponibilize o título em janeiro de 2025.

Em maio deste ano, a Sony Pictures Classics adquiriu todos os direitos na América do Norte, Oriente Médio, Europa Oriental, Turquia, Portugal, Austrália e Nova Zelândia.

Os produtores são VideoFilmes, RT Features e Mact Productions em coprodução com Conspiração, Arte France Cinéma e Globoplay. Library Pictures International é um financiador do filme.

História | Onde se passa o filme "Ainda Estou Aqui"?

O filme conta a história da luta de uma mulher para descobrir o destino de seu marido, que desapareceu após ser preso na casa da família no Rio de Janeiro em 1970, durante a ditadura militar.

Ambientado no Brasil em 1971, Ainda Estou Aqui mapeia um país em turbulência e o aperto cada vez maior de uma ditadura militar. Baseado nas memórias de Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, a história real segue uma mãe de cinco filhos que é forçada a se reinventar quando seu marido é levado de sua casa de praia pela polícia militar e desaparece sob sua custódia.

"Ainda Estou Aqui" é baseado no livro homônimo de 2015 do conhecido escritor brasileiro Marcelo Rubens Paiva, cujo pai foi deputado de esquerda até se exilar após a ascensão dos militares no Brasil.