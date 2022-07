Onde assistir indicados ao Emmy 2022: séries e minisséries

Mais um ano, mais uma edição da premiação que define os melhores na televisão e no streaming. A cerimônia deste ano irá acontecer no dia 12 de setembro e isso te dá algum tempo para colocar a lista de assistidos em dia. Separamos onde assistir indicados ao Emmy 2022 para que você não perca tempo e já comece a sua maratona.

Better Call Saul é uma das séries onde assistir indicados ao Emmy 2022

Spin-off da aclamada Breaking Bad, Better Call Saul foi lembrado em quatro categorias: a de melhor série de drama, melhor roteiro, melhor ator e melhor atriz coadjuvante. Para quem ainda não conferiu a série, a trama segue os passos do advogado Saul Goodman. O público vê a realidade do personagem após seu contato com Heisenberg e Jesse, assim como a trajetória até virar o famoso advogado.

Onde assistir: Netflix

Euphoria é um dos indicados de 2022

Com a atriz Zendaya no centro da trama, a série mostra a realidade juvenil em meio a drogas, instabilidade familiar, romances e vícios. Este é o segundo ano em que Zendaya é indicada na categoria de melhor atriz em drama. A famosa foi a campeã da edição de 2020 e se consagrou a mais jovem a vencer a categoria.

Entre as categorias técnicas e principais, Euphoria foi indicada 16 vezes. Melhor atriz em drama, melhor atriz coadjuvante em drama, melhor série de drama, entre outros sãos algumas das nomeações.

Onde assistir: HBO MAX

Ozark na lista de onde assistir indicados ao Emmy 2022

Estrelada por Jason Bateman, que também assina o roteiro e direção da série, Ozark foi finalizada em 2022. A série mostra uma família que se muda para uma pequena cidade para escapar de poderosos, depois que Marty tem problemas com seus chefões por causa de lavagem de dinheiro.

Além de aparecer em melhor série de drama, a produção também está indicada nas categorias de atuação, como melhor atriz, melhor atriz coadjuvante e melhor ator.

Onde assistir: Netflix

Ruptura

Uma das estreias do ano, Ruptura é estrelada por Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken e Zach Cherry. Com uma trama cheia de mistério, a série se passa em um futuro próximo, em que o método “ruptura” existe. Esse projeto consiste em que funcionários de uma empresa não tenham memórias do trabalho quando voltam para casa e vice-versa. Cada um vive duas vidas diferentes, uma na empresa e outra fora dela. A série foi lembrada nas categorias principais de drama e também atuações.

Onde assistir: Apple TV+

Round 6

Uma das séries que mais bombou no ano passado, Round 6 é uma produção sul-coreana sobre um grupo de pessoas que acaba em um jogo de vida e morte. Eles competem por um alto valor em dinheiro e precisa atravessar etapas que remetem a brincadeiras infantis. A segunda temporada da atração já está confirmada, mas ainda não tem data de estreia.

A série foi indicada em algumas das principais categorias da premiação e é a primeira série de língua não-inglesa da história a ser nomeada como melhor série de drama.

Onde assistir: Netflix

Stranger Things

A última parte da quarta temporada da série acabou de sair no catálogo da Netflix e continua fazendo barulho. A produção se passa na pequena cidade de Hawkins durante os anos 1980 e mostra experimentos, monstros e seres poderosos. A produção A série não foi lembrada nas categorias de atuação, mas foi indicada a melhor série de drama, além de 12 categorias técnicas, como melhor edição de som, melhores efeitos visuais, entre outras.

Onde assistir: Netflix

Succession

Carro chefe da HBO, Succession é é a mais indicada do ano. A série lidera a lista com 25 nomeações no total, sendo elas nas categorias principais como melhor série de drama, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, assim como categorias técnicas.

Para quem não conhece, a trama segue os passos de uma família bilionária, dona de um conglomerado midiático. Tudo começa a desmoronar depois que o patriarca Logan Roy decide que não irá mais se aposentar e passar a coroa para o filho, Kendall.

Onde assistir: HBO MAX

Yellowjackets

Garotas de um time de futebol de ensino médio sobreviveram a um acidente de avião em Ontário. No entanto, essa “sorte” as deixou com diversos traumas que elas carregaram durante toda a vida. Cerca de 25 anos depois, elas ainda lidam com os fantasmas do passado. A série está indicada a melhor série de drama e também é citada nas categorias femininas de atuação.

Onde assistir: Paramount+

Killing Eve

Estrelada por Sandra Oh e Jodie Comer, a série mostra a conturbada relação entre uma assassinada treinada, Villanelle, e Eve, que trabalha como investigadora. Tanto Sandra quanto Jodie estão indicadas na mesma categoria, a de melhor atriz em drama. Os episódios da quarta e última temporada da série foram lançados em abril.

Onde assistir: Globoplay

Barry – Saiba onde assistir indicados ao Emmy 2022

Uma das mais indicadas nas categorias de comédia, Barry é estrelada por Bill Hader e segue os passos de um assassino de aluguel que resolve se tornar ator. A produção está em seu terceiro ano e segue como uma das mais aclamadas da plataforma. A produção é indicada em categorias técnicas, assim como melhor ator, melhor ator coadjuvante e melhor série de comédia.

Onde assistir: HBO MAX

Hacks

Outra série de comédia que tem sido aclamada é Hacks, estrelada por Jean Smart e Hannah Einbinder. O pontapé inicial da história é quando a jovem roteirista Eva fica mal vista na indústria hollywoodiana e é obrigada a aceitar o único trabalho que lhe aparece: escrever comédia com uma humorista que precisa renovar seu repertório. A relação das duas é de amor e ódio.

Jean Smart venceu a categoria de melhor atriz de comédia no ano passado e neste ano volta a ser indicada. A série também aparece entre outras nomeações, como atriz coadjuvante e melhor série de comédia.

Onde assistir: HBO MAX

Only Murders in the Building

Um dos maiores sucessos do ano passado, Only Murders in the Building tem Selena Gomes, Martin Short e Steve Martin em uma trama de comédia e mistério. Os três são moradores de um prédio em que ocorre uma morte inesperada. Fãs de podcasts de crimes, os três se juntam para montar um sobre o assassinato e descobrir o que realmente aconteceu e a polícia deixou passar.

Onde assistir: Star+

Ted Lasso

Campeã de grande parte das categorias de comédia do ano passado, Ted Lasso está de volta com 20 indicações no total. A série aparece em nomeações técnicas e também entre as priniciapsi da categoria de comédia, como melhor série, melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, entre outras.

A trama segue um técnico de futebol americano que se muda para o Reino Unido para treinar um time de futebol de campo, esporte que ele não entende nada.

Onde assistir: Apple TV+

What We Do in the Shadows

A trama segue a vida de vampiros que vivem em Staten Island, nos Estados Unidos. A produção segue o padrão mockumentary, que são aqueles documentários falsos em que os personagens conversam com o câmera o tempo todo. Idealizado por Taika Waititi e Jemaine Clement, a série é uma adaptação do filme de mesmo nome que foi lançado em 2014.

A série não foi lembrada entre as categorias de atuação, mas aparece entre as indicadas de melhor comédia do ano.

Onde assistir: Star+

Minissérie com indicações ao Emmy 2022

Grande parte das categorias da premiação são focadas nas séries regulares, mas minisséries também ganham espaço. Entre as indicações, The White Lotus é o grande destaque com 20 indicações no total. A produção já está confirmada para retornar às telinhas, mas fica nesta categoria e não entre as séries por ser uma antologia, ou seja, uma trama diferente a cada temporada, como por exemplo American Horror Story.

Dopesick

A série na lista onde assistir indicados ao Emmy 2022 mostra a luta dos Estados Unidos contra remédios controlados, mostrando pessoas da indústria, famílias afetadas, etc. A trama está indicada como melhor minissérie e tem Kaitlyn Dever, Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Rosario Dawson, entre outros, no elenco.

Onde assistir: Star+

The Dropout

Estrelada por Amanda Seyfried, a minissérie é baseada na história real da bilionária mais jovem do mundo. A empresária estadunidense da área da biotecnologia Elizabeth Holmes lançou uma tecnologia promissora para testes sanguíneos, porém, foi pega em um esquema de fraude de falsificação de resultados.

Onde assistir: Star+

Inventando Anna

Também baseada em fatos, essa outra trama indicada na categoria de melhor minissérie e na lista de Onde assistir indicados ao Emmy 2022 segue os passos de Anna Delvey, uma herdeira alemã, que na verdade não é bem o que aparenta. A jornalista Vivian vai atrás da personalidade para investigar a fundo o caso.

Onde assistir: Netflix

Pam & Tommy

Pam & Tommy é outra história real entre as indicações da categorias de minisséries. Os episódios mostram a relação de Pamela Anderson e Tommy Lee, que foram vítimas de uma sextape vazada durante a lua de mel. Lily James e Sebastian Stan, que interpretam os protagonistas, foram lembrados nas categorias de atuação.

Onde assistir: Star+

The White Lotus

Queridinha entre as indicadas, a série na lista onde assistir indicados ao Emmy 2022 mostra a chegada de clientes ricos em um exclusivo resort no Havaí. Os episódios seguem os passos de famílias diferentes durante as férias, um casal recém-casado, uma ricaça que pretende lidar com o luto e um gerente que precisa lidar com as mais diversas loucuras pelo local. A produção está indicada em categorias principais e técnicas.

Onde assistir: HBO MAX

