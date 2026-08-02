Sessão da Tarde da Semana: os filmes de 3 a 7 de agosto de 2026

A programação da Sessão da Tarde da semana de 3 a 7 de agosto foi anunciada pela Globo, que irá exibir clássicos e filme nacional também. As exibições acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das 15h30. Confira a lista.

O Pai da Noiva

Billy ama suas três filhas e faz anos que não vê a mais velha do trio, Sofia. Mas, para a alegria do pai, ela volta após um ano e recém-formada da faculdade de direito. Ela traz consigo uma surpresa imensa: está noiva. Billy e sua esposa também não andam nada bem no próprio casamento, estão fazendo terapia de casal, mas sem sucesso, e, pela notícia da filha mais velha e das duas mais novas, eles decidem continuar com o casamento de faixada para o bem delas. Contudo, nada deste casório parece normal, Sofia pediu o namorado em casamento, eles querem pagar o casório com o dinheiro próprio, não querem um casamento católico e também nada cubano. Para o desgosto de Billy, ele fará de tudo para acabar com o casamento da filha antes que seja tarde demais. Mas será que ele não cairá nas graças do genro e continuará com o casamento da filha?

Os Farofeiros

Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

O Bom Filho À Casa Torna

Roscoe Jenkins, famoso apresentador de talk show, volta para casa para participar da comemoração das bodas de ouro de seus pais. Foram dez anos longe da Geórgia e o reencontro não é nada fácil, pois ninguém o leva a sério.

Eu Só Posso Imaginar

Com uma trajetória difícil, Bart Millard vira vocalista da banda MercyMe e compõe “I Can Only Imagine”, canção que trata da relação com o pai e que foi sucesso mundial.

Vamos Consertar o Mundo

David Samarás é o produtor geral do popular talk show “Hoy Se Arregla el Mundo” , onde supostas pessoas comuns resolvem conflitos de relacionamento, amizade, trabalho, paternidade e filhos. David é solteiro, pois nunca conseguiu estabelecer um relacionamento duradouro. O vínculo mais duradouro de sua vida é Benito, seu filho de 9 anos, fruto de uma aventura casual. As coisas mudam completamente quando, em meio a uma forte discussão com Silvina, a mãe do menino, ele descobre que Benito não é seu filho. Pouco depois dessa revelação, Silvina morre. Benito pede que ela faça uma última coisa para ele, que ajude-o a encontrar seu verdadeiro pai.