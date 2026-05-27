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Onde assistir o Masterchef 2026 na internet ao vivo

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça continuam no comando da bancada nesta temporada.

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Onde assistir o Masterchef 2026 Tudo sobre a transmissão do Masterchef 2026 - Band

Os fãs do reality culinário mais famoso do país já podem se preparar para acompanhar mais uma temporada do MasterChef Brasil. A edição de 2026 estreia com 24 participantes, provas inéditas e transmissão ao vivo tanto na televisão quanto pela internet.

Como assistir ao MasterChef 2026 ao vivo?

O programa será exibido na programação da Band, às 22h30, sempre às terças-feiras. Quem prefere acompanhar online também terá opções gratuitas.

A transmissão simultânea acontece pelo portal oficial da Band e pelo aplicativo BandPlay, disponível para celulares, tablets e smart TVs.

Além disso, quem não conseguir assistir ao episódio na TV poderá ver a íntegra posteriormente no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube. Normalmente, os episódios ficam disponíveis cerca de um dia após a exibição original.

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Quem são os participantes do MasterChef 2026?

A nova temporada chega com 24 cozinheiros amadores de diferentes regiões do Brasil. O elenco reúne influenciadores, estudantes, empresários, profissionais da saúde e participantes de diversas áreas.

Confira os nomes confirmados:

  • Gabriela, médica de Salvador (BA)
  • Reinaldo, esteticista de Canoinhas (SC)
  • Nuri, diretor executivo de São Paulo (SP)
  • Giovana, publicitária e influenciadora de São Paulo (SP)
  • Larissa, montadora veicular de São Bernardo do Campo (SP)
  • Pablo, designer de calçados de Presidente Prudente (SP)
  • Patric, engenheiro ambiental de Porto Velho (RO)
  • Jéssica, bombeira de São Paulo (SP)
  • Carla, médica de Petrolina (PE)
  • Marcelo, estudante de jornalismo de Ipatinga (MG)
  • Maria Antônia, influenciadora de Ubá (MG)
  • Everaldo, consultor de Castanhal (PA)
  • Giovanni, empresário de Goiânia (GO)
  • Felipe, engenheiro agrônomo de Arthur Nogueira (SP)
  • Matheus, zootecnista de Goiânia (GO)
  • Júlia, influenciadora do Rio de Janeiro (RJ)
  • Aline, dona de casa de Belo Horizonte (MG)
  • Victor Hugo, estudante de nutrição de Franca (SP)
  • Rodrigo, dentista de Pedreiras (PI)
  • Mariana, gerente criativa de Curitiba (PR)
  • Maria Eduarda, designer de Mogi das Cruzes (SP)
  • Taís, influenciadora de São Paulo (SP)
  • Gabriel, empresário de São Paulo (SP)
  • Jesuino, estilista de São Paulo (SP)

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça continuam no comando da bancada nesta temporada.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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