Onde assistir o Masterchef 2026 na internet ao vivo
Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça continuam no comando da bancada nesta temporada.
Os fãs do reality culinário mais famoso do país já podem se preparar para acompanhar mais uma temporada do MasterChef Brasil. A edição de 2026 estreia com 24 participantes, provas inéditas e transmissão ao vivo tanto na televisão quanto pela internet.
Como assistir ao MasterChef 2026 ao vivo?
O programa será exibido na programação da Band, às 22h30, sempre às terças-feiras. Quem prefere acompanhar online também terá opções gratuitas.
A transmissão simultânea acontece pelo portal oficial da Band e pelo aplicativo BandPlay, disponível para celulares, tablets e smart TVs.
Além disso, quem não conseguir assistir ao episódio na TV poderá ver a íntegra posteriormente no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube. Normalmente, os episódios ficam disponíveis cerca de um dia após a exibição original.
Quem são os participantes do MasterChef 2026?
A nova temporada chega com 24 cozinheiros amadores de diferentes regiões do Brasil. O elenco reúne influenciadores, estudantes, empresários, profissionais da saúde e participantes de diversas áreas.
Confira os nomes confirmados:
- Gabriela, médica de Salvador (BA)
- Reinaldo, esteticista de Canoinhas (SC)
- Nuri, diretor executivo de São Paulo (SP)
- Giovana, publicitária e influenciadora de São Paulo (SP)
- Larissa, montadora veicular de São Bernardo do Campo (SP)
- Pablo, designer de calçados de Presidente Prudente (SP)
- Patric, engenheiro ambiental de Porto Velho (RO)
- Jéssica, bombeira de São Paulo (SP)
- Carla, médica de Petrolina (PE)
- Marcelo, estudante de jornalismo de Ipatinga (MG)
- Maria Antônia, influenciadora de Ubá (MG)
- Everaldo, consultor de Castanhal (PA)
- Giovanni, empresário de Goiânia (GO)
- Felipe, engenheiro agrônomo de Arthur Nogueira (SP)
- Matheus, zootecnista de Goiânia (GO)
- Júlia, influenciadora do Rio de Janeiro (RJ)
- Aline, dona de casa de Belo Horizonte (MG)
- Victor Hugo, estudante de nutrição de Franca (SP)
- Rodrigo, dentista de Pedreiras (PI)
- Mariana, gerente criativa de Curitiba (PR)
- Maria Eduarda, designer de Mogi das Cruzes (SP)
- Taís, influenciadora de São Paulo (SP)
- Gabriel, empresário de São Paulo (SP)
- Jesuino, estilista de São Paulo (SP)
Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça continuam no comando da bancada nesta temporada.