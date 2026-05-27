Tudo sobre a transmissão do Masterchef 2026 - Band

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça continuam no comando da bancada nesta temporada.

Onde assistir o Masterchef 2026 na internet ao vivo

Onde assistir o Masterchef 2026 na internet ao vivo

Os fãs do reality culinário mais famoso do país já podem se preparar para acompanhar mais uma temporada do MasterChef Brasil. A edição de 2026 estreia com 24 participantes, provas inéditas e transmissão ao vivo tanto na televisão quanto pela internet.

Como assistir ao MasterChef 2026 ao vivo?

O programa será exibido na programação da Band, às 22h30, sempre às terças-feiras. Quem prefere acompanhar online também terá opções gratuitas.

A transmissão simultânea acontece pelo portal oficial da Band e pelo aplicativo BandPlay, disponível para celulares, tablets e smart TVs.

Além disso, quem não conseguir assistir ao episódio na TV poderá ver a íntegra posteriormente no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube. Normalmente, os episódios ficam disponíveis cerca de um dia após a exibição original.

Quem são os participantes do MasterChef 2026?

A nova temporada chega com 24 cozinheiros amadores de diferentes regiões do Brasil. O elenco reúne influenciadores, estudantes, empresários, profissionais da saúde e participantes de diversas áreas.

Confira os nomes confirmados:

Gabriela, médica de Salvador (BA)

Reinaldo, esteticista de Canoinhas (SC)

Nuri, diretor executivo de São Paulo (SP)

Giovana, publicitária e influenciadora de São Paulo (SP)

Larissa, montadora veicular de São Bernardo do Campo (SP)

Pablo, designer de calçados de Presidente Prudente (SP)

Patric, engenheiro ambiental de Porto Velho (RO)

Jéssica, bombeira de São Paulo (SP)

Carla, médica de Petrolina (PE)

Marcelo, estudante de jornalismo de Ipatinga (MG)

Maria Antônia, influenciadora de Ubá (MG)

Everaldo, consultor de Castanhal (PA)

Giovanni, empresário de Goiânia (GO)

Felipe, engenheiro agrônomo de Arthur Nogueira (SP)

Matheus, zootecnista de Goiânia (GO)

Júlia, influenciadora do Rio de Janeiro (RJ)

Aline, dona de casa de Belo Horizonte (MG)

Victor Hugo, estudante de nutrição de Franca (SP)

Rodrigo, dentista de Pedreiras (PI)

Mariana, gerente criativa de Curitiba (PR)

Maria Eduarda, designer de Mogi das Cruzes (SP)

Taís, influenciadora de São Paulo (SP)

Gabriel, empresário de São Paulo (SP)

Jesuino, estilista de São Paulo (SP)

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça continuam no comando da bancada nesta temporada.