Quem saiu do MasterChef 2026: três são eliminados

A 13ª temporada do MasterChef Brasil começou com clima de Copa do Mundo e eliminações logo no primeiro episódio exibido pela Band nesta terça-feira (26). A estreia do programa colocou 24 cozinheiros amadores em provas de alta pressão e definiu os primeiros participantes eliminados da competição gastronômica.

Quem saiu do MasterChef no 1º episódio

Victor Hugo, Giovana e Felipe foram os cozinheiros que deixaram o reality após terem os piores desempenhos nas etapas decisivas da seletiva. Os jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça avaliaram técnica, criatividade e trabalho em equipe durante os desafios.

A nova temporada reuniu participantes de 12 estados brasileiros, divididos em quatro equipes com seis integrantes. Inspiradas em grandes torneios de futebol, as provas exigiram preparo de pratos típicos de países tradicionais no esporte, como Alemanha, Espanha, França, Itália, Croácia e Portugal.

Depois das provas em grupo, alguns participantes foram enviados para disputas individuais eliminatórias inspiradas em cobranças de pênaltis.

Quem foi eliminado do MasterChef 2026

Victor Hugo: o participante de 18 anos foi eliminado na primeira prova técnica da noite, que exigia precisão no corte ciseler. Mesmo sendo o mais jovem da temporada, Victor Hugo afirmou que pretende tentar novamente uma vaga no reality culinário.

Giovana: a jovem deixou a competição na prova envolvendo limpeza e preparo de camarões. A participante trabalhava com produção de conteúdo e comentou durante o programa que via a gastronomia como forma de expressão pessoal.

Felipe: o rapaz acabou eliminado no desafio de emulsão, uma das etapas mais técnicas da estreia. Apaixonado por cozinha desde a infância, ele afirmou que pretende continuar estudando gastronomia após deixar o programa.

O único cozinheiro que conseguiu sobreviver às três etapas eliminatórias foi Everaldo. Com o resultado, ele segue vivo na disputa pelos aventais oficiais do MasterChef Brasil e continua na competição apresentada pela Band.

Onde assistir o programa

O próximo episódio será na terça-feira dia 2 de junho. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.

Aos domingo, às 16h, tem reprise do programa na Band TV, em Band.com.br e no Bandplay. Toda quarta-feira, o episódio da semana fica disponível no canal do Youtube oficial do programa;