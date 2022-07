Onde é gravado Ilha Record 2022, reality com Mariana Rios

A nova competição do canal de Edir Macedo impressiona com as belas paisagens que servem de cenário para as provas do programa. Onde é gravado Ilha Record é um espaço paradisíaco no Rio de Janeiro, que também foi escolhido pela produção da atração na primeira edição do reality show. Em 2022, o programa é comandado por Mariana Rios, que substitui Sabrina Sato.

Onde é gravado Ilha Record deste ano?

Paraty é onde é gravado Ilha Record de 2022. Apesar de algumas mudanças nos cenários do reality show, como o aumento de alguns espaços, o lugar permanece o mesmo da edição passada. A vila em que moram todos os participantes durante o período do programa foi construída no Parque Nacional da Serra da Bocaina, uma das regiões mais preservadas do litoral sul do Rio de Janeiro.

O local faz parte da Costa Verde, uma faixa de terra que vai do litoral sul do Rio até o litoral norte do estado de São Paulo. O lugar ganhou este nome por ter grande presença de Mata Atlântica. Segundo o site oficial do Parque, o local tem cerca de 106 mil hectares no total e abrange os municípios de Ubatuba, Cunha, São José do Barreiro, Areias, Angra dos Reis e Paraty, onde é gravado Ilha Record.

Durante os meses de maio e agosto, quando são realizadas as filmagens do programa onde é gravado Ilha Record, é o período em que há menos dias chuvosos por lá. No entanto, o lugar atinge suas temperaturas mais baixas durante estes meses, que podem ser de média de 10°C e mínimas de 2°C negativos nas madrugadas.

A vila dos exploradores do programa é dividida entre quatro áreas, o quarto, a cozinha, o camarote e a área de eventos. A divisão é a seguinte, todos dormem no mesmo quarto. Na cozinha, a um espaço separado para as refeições dos competidores e uma sala de estar junto. O camarote para quem não sabe é um quarto exclusivo para o comandante da equipe que foi campeã do ciclo. Já a área de eventos é onde são realizadas as festas e demais atividades do programa.

Quanto tempo Ilha Record vai ficar no ar?

O Ilha Record é um reality show curto, que fica apenas entre um a dois meses no ar. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, esta temporada terá no total 46 episódios. Com essa quantidade, é esperado que o reality show seja exibido até o dia 8 de setembro, uma quinta-feira. A informação ainda não foi confirmada pela Record, que só deve divulgar a data da grande final entre agosto e setembro.

O reality show é exibido seis dias por semana, de segunda a sábado, na faixa das 22h45, depois da novela Amor sem Igual.

Quem são os participantes de 2022

Os participantes estão separados em duas equipes, o time Ametista e o Esmeralda. Cada uma tem um comandante, Caíque Aguiar na primeira e Bruno Sutter no caso da segunda. Vitória Bellato, ex-De Férias Com o Ex, empresária e influencer de 20 anos, não foi escolhida por nenhuma das equipes e por enquanto está sobrando. Após a primeira dinâmica do programa – que começou no dia 18 de julho – ela foi recompensada com uma garrafa que contém uma surpresa e será aberta em algum momento do jogo.

Equipe Ametista

Aline Dahlen: ex-BBB, atriz e fisiculturista (41 anos)

Caíque Aguiar: ator e ex-fazenda (28 anos)

Kaik Pereira: ator, o Neco da novela Chiquititas (19 anos)

Raphael Sander: ator (35 anos)

Nakagima: surfista e ex-De Férias Com o Ex (35 anos)

Whendy Tavares: ex-panicat e modelo (27 anos)

Equipe Esmeralda

Fábio Braz: ex-jogador de futebol (43 anos)

Jaciara Dias: ex-participante do Big Brother Portugal (45 anos)

Kaio Viana: funkeiro (26 anos)

Solange Gomes: modelo, ex-banheira do Gugu e ex-Fazenda (48 anos)

Ste Viegas: ex-De Férias Com o Ex e influenciadora digital (30 anos)

Bruno Sutter: cantor e humorista (43 anos)

Conheça cada um deles:

