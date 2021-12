Onde foi gravada a novela O Cravo e a Rosa? Veja fotos da locação

A adaptação da obra A Megera Domada, de William Shakespeare, escrita por Walcyr Carrasco e Mário Teixeira, está de volta às telinhas da Globo. Estrelada por Eduardo Moscovis e Adriana Esteves, a trama leva ao público o ar bucólico da década de 20. A seguir, saiba onde foi gravada a novela O Cravo e a Rosa e veja fotos da locação feita para a trama.

Onde foi gravada a novela O Cravo e a Rosa

Ambientada em São Paulo nos anos de 1927 e 1928, uma cidade cenográfica teve que ser criada na Globo, onde foi gravada a novela O Cravo e a Rosa. Vinte e seis cenários de estúdio saíram do papel para dar vida ao romance de Catarina Batista e Petruchio.

Uma confeitaria, uma igreja, uma barbearia, uma quitanda, uma pensão, entre outros prédios, foram construídos nos estúdios da Vênus Platinada para a realização do folhetim. A equipe e elenco da obra participaram de um workshop sobre costumes da sociedade paulistana da década de 1920, com duração de duas semanas, antes de iniciar as gravações.

Outra curiosidade sobre a trama de Walcyr Carrasco é que um bonde adaptado a um carrinho elétrico transportava cerca de 20 pessoas pela cidade cenográfica onde foi gravada a novela O Cravo e a Rosa.

Sítio também foi utilizado nas gravações

Além da cidade cenográfica criada para O Cravo e a Rosa, um sítio localizado na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, também fez parte das gravações da novela. Ele serviu de locação para a fazenda de Petruchio, onde eram realizadas as cenas em que os personagens faziam queijo.

Para as cenas rurais, a Globo firmou uma parceria com uma cooperativa local, que fornecia 30 queijos prontos, 60 litros de leite líquido e 60 litros de leite coalhado diariamente. Além da casa do personagem, estábulo, chiqueiro, e o galinheiro também foram ambientados no local.

Leia também:

Eva Todor: 7 curiosidades sobre a atriz de O Cravo e a Rosa