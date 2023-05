Onde Luana tem o filho do Rei do Gado na novela?

Onde Luana tem o filho do Rei do Gado na novela?

O filho de Luana com Bruno está prestes a nascer em O Rei do Gado. Mesmo sendo filho do ricaço, a criança virá ao mundo em um casebre, já que a boia-fria escolherá dar à luz longe do fazendeiro. A loira, porém, será encontrada minutos antes de parir.

Luana tem o filho do Rei do Gado em casebre

Luana optará por ter seu filho sozinha após mais um desentendimento com Bruno. A boia-fria decidirá voltar para o acampamento dos sem-terra, onde começará a sentir as primeiras contrações. Regino e Jacira tentarão levar a moça para um hospital, mas a loira alega que não quer.

Quando Marcos chega no acampamento para saber notícias da esposa de seu pai, Luana deixa o local para não ser encontrada. Ela caminha sozinha e entra em uma pequena casa na beira de um rio, onde as contrações começam a ficar ainda mais fortes.

"Vai, desce meu filho. Não faz sua mãe sofrer desse jeito. Sua mãe está sozinha, somos só nós dois nesse mundo", diz ela. Enquanto isso, Bruno segue procurando por Luana enquanto a noite cai.

Luana fica tão sem forças que não consegue nem gritar por ajuda ao ouvir uma voz do lado de fora do local onde está abrigada.

Quem encontra Luana em O Rei do Gado?

Quem chega no casebre é Bruno, que finalmente encontra sua amada. A loira pede para que o fazendeiro a deixe em paz, mas o rei do gado insiste em dizer que a criança irá nascer em seus braços. "Se meu filho está querendo nascer, ele vai nascer nos meus braços, pelas minhas mãos. Você faça força e não dê mais nenhum pio", diz ele.

Luana pergunta como Bruno a encontrou. "Foi meu coração que me trouxe até aqui e o amor que eu sinto por você", responde o protagonista.

As contrações voltam, e Luana pede a ajuda de seu amado. O fazendeiro diz para a loira respirar fundo, mas ela diz que não tem mais forças. "Eu não tô aguentando! Meu Deus!", exclama a boia-fria.

Depois de muito sofrimento da moça, finalmente é possível ouvir o choro do bebê. Bruno pega a criança e coloca nos braços de Luana. Os dois trocam declarações de amor emocionados.

O bebê recebe o nome de Felipe Berdinazzi Mezenga, unindo os dois sobrenomes das famílias rivais.

Depois de alguns desentendimentos, e unidos pelo nascimento do filho, Bruno e Luana ficam juntos na reta final da novela O Rei do Gado. Os dois se casam e criam juntos o pequeno Felipe.

A briga entre os Berdinazzis e os Mezengas fica para atrás, até porque Luana é a verdadeira Marieta Berdinazzi, sobrinha perdida de Geremias (Raul Cortez).

O nascimento de Felipe é o maior responsável pela trégua entre as duas famílias. Após o nascimento da criança, Geremias vai visitar o sobrinho-neto, e o clima é de paz entre todos.

O Rei do Gado fica no ar até a última semana de maio, no Vale a Pena Ver de Novo. Essa foi a terceira reprise da trama de Benedito Ruy Barbosa, que obteve índices de audiência altíssimos e se tornou um fenômeno no final dos anos 90. O folhetim também se saiu bem em suas edições especiais.

A partir do dia 29 de maio, o público começa a acompanhar a reprise de Mulheres Apaixonadas (2003), de Manoel Carlos, no mesmo horário.