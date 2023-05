Geremias Berdinazzi morre na novela O Rei do Gado?

Geremias Berdinazzi (Raul Cortez) é traído mais uma vez por Rafaela (Glória Pires) e leva um tiro da própria "sobrinha" em O Rei do Gado. Mesmo com a bala crava em seu peito, o ricaço consegue se recuperar e tirar a limpo as desavenças com a golpista.

Geremias Berdinazzi morre ou não?

O rei do café não morre em O Rei do Gado. O ricaço fica internado em estado grave após levar um tiro de Rafaela, mas se recupera e deixa o hospital sem correr maiores riscos de vida.

Depois de se recuperar da tentativa de assassinato, Geremias descobre que quem apertou o gatilho foi a golpista, como uma forma de tentar ficar com sua fortuna. O ricaço, porém, mesmo depois de saber a verdade, fica com dó de Rafaela e não deixa que ela fique desamparada.

Geremias Berdinazzi dá algumas cabeças de gado e um pedaço de terra para que a imposta recomece sua vida longe dali, sob a condição de que ela nunca mais apareça na fazenda.

O rei do café também faz uma viagem para a Itália, onde descobre que tem um sobrinho-neto perdido. O rapaz, que se chama Giuseppe (Emílio Orciollo Neto), é neto de Bruno Berdinazzi (Marcello Anthony). O ricaço então retorna para o Brasil ao lado do recém-descoberto parente e faz dele seu único herdeiro.

A maior preocupação de Giuseppe era com quem ficaria sua fortuna depois de sua morte. Apesar de mostrar quem ficará com a herança do rei do café, a novela não monstra como Geremias Berdinazzi morre e termina a trama com ele vivo.

Qual o final de Geremias em O Rei do Gado?

Geremias vai selar a paz com Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) no final da novela. Os fazendeiros resolvem dar uma trégua após décadas de brigas, devido ao nascimento do filho de Luana (Patrícia Pillar) e do protagonista.

Como Luana na verdade é Marieta Berdinazzi, a sobrinha perdida de Geremias, os dois rivais agora fazem parte da mesma família. O rei do café visita o recém-nascido e até brinca ao dizer que o bebê parece mais um Berdinazzi do que um Mezenga. “É verdade, é a sua cara, tio”, concorda Bruno.

Ele também resolve deixar parte de seus bens para Bruno e seus filhos. “Eu vou fazer o teu filho Marcos meu herdeiro também, ele e a tua filha. Eles não tem o nome dos Berdinazzi, mas tem o sangue da tua mãe Giovanna [Letícia Spiller]", diz.

Além disso, Geremias também revela para Rafaela e para o público que foi ele quem matou o Dr. Fausto (Jairo Mattos). No entanto, ele não será preso.

O que acontece com Rafaela em O Rei do Gado?

Rafaela é a personagem que mais se manteve próxima de Geremias ao longo da novela O Rei do Gado, mas terá um final longe do suposto tio.

A golpista aceitará as terras do ricaço e partirá para longe dali. A impostora também termina a trama sem nenhum novo interesse amoroso, já que Marcos (Fábio Assunção) se casa com Liliana (Mariana Lima), com quem tem um filho.

O casamento de Rafaela com Otávio (Guilherme Fontes) também não dá certo e os dois se separam. A golpista sofre um acidente e também perde o bebê que esperava.

O Rei do Gado fica no ar até 26 de maio, sexta-feira. A partir do dia 29, a emissora passa a exibir um novo título no Vale a Pena Ver de Novo, que ainda será anunciado nas próximas semanas. A faixa de horário prioriza tramas que foram sucesso no horário nobre.