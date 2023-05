Mulheres Apaixonadas será a substituta de O Rei do Gado 2023

A Globo já definiu qual vai ser a substituta de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo. Mulheres Apaixonadas (2003), de Manoel Carlos. Essa será a segunda reprise da trama na televisão aberta.

Quando começa Mulheres Apaixonadas no lugar de O Rei do Gado

Mulheres Apaixonadas vai substituir O Rei do Gado no Vale A Pena Ver de Novo a partir do dia 29 de maio, segunda-feira, conforme antecipado pela colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo.

A primeira vez que a trama foi no ar em 2003, na faixa das 21h, conquistou altos índices de audiência para a emissora e ficou marcada como uma das novelas mais lembradas dos anos 2000, com personagens icônicos.

Tamanho sucesso rendeu uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo e uma no Viva. A trama retornou para a grade da Globo, agora no horário da tarde, em 2008, e depois em 2020, no canal pago, mesmo ano em que entrou para o catálogo do Globoplay.

A substituta de O Rei do Gado tem 203 capítulos. Dirigida por José Luiz Villamarim e Rogério Gomes, a trama trazia como principais personagens mulheres que lidavam como diferentes dramas, como família, alcoolismo e violência doméstica. "A trama era um painel de mulheres apaixonadas, de uma maneira ou de outra. Tinha aquela apaixonada pelo filho; apaixonada pelo álcool, alcoólatra; mulher apaixonada pelo homem que a espancava. Era um painel de mulheres e seus problemas. As histórias corriam paralelamente, se entrelaçando umas às outras. Eu fui montando as histórias de acordo com as prioridades que eu tinha”, disse o autor ao Memória Globo.

Qual a história de Mulheres Apaixonadas?

Mulheres Apaixonadas é mais uma trama de Maneco que se passa na zona Sul do Rio de Janeiro, a protagonista da história é Helena (Christiane Torloni), uma diretora de escola casada com o saxofonista Téo (Tony Ramos), mas que reencontra César (José Mayer), um amor do passado.

Téo esconde Helena que teve um filho com a ex-garota de programa Fernanda (Vanessa Gerbelli) - ele e a protagonista adotaram o menino, sem que ela soubesse da verdade.

Outros destaques da novela substituta de O Rei do Gado são as tramas paralelas que se passam na escola em que Helena trabalha. Há a professora de educação física Raquel (Helena Ranaldi), que sofre violência doméstica mas não tem coragem de denunciar o marido; a professora Santana (Vera Holtz), que é alcoólatra.

As personagens Salete (Bruna Marquezine) e Dóris (Regiane Alves) são outras figuras que ficaram marcadas na novela e lembradas até hoje pela audiência.

A jovem Dóris é uma das personagens mais detestadas da trama por maltratar os avós Flora (Carmem Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada), mobilizando o público. Uma das cenas que mais repercutiram foi quando Carlão (Marcos Caruso) deu uma surra na filha para que ela aprendesse a respeitar os mais velhos.

A trama foi escrita por Manoel Carlos, um dos mais célebres autores de novelas do país. Além da reprise no Vale a Pena Ver de Novo, suas obras ganharam uma nova faixa de reprise no Viva, com a reexibição de A Sucessora (1978). Ele também é autor de Páginas da Vida (2006), Laços de Família (2000), Por Amor (1997), entre outros folhetins de sucesso da Globo.

