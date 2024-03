Oscar 2024: Onde assistir Zona de Interesse, ganhador do melhor filme internacional

Zona de Interesse, o drama do Holocausto em língua alemã dirigido por Jonathan Glazer e estrelado por Christian Friedel e Sandra Hüller , rendeu ao Reino Unido seu primeiro Oscar de melhor longa-metragem internacional no Oscar 2024.

E a boa notícia para quem ainda não assistiu é que o filme está em exibição no Brasil.

Zona de Interesse está no streaming?

O aclamado Zona de Interesse está nos cinemas brasileiros desde o dia 15 fevereiro e deve permanecer em cartaz pelas próximas semanas.

O filme ainda não chegou às plataformas digitais de vídeo sob demanda ou streaming. O longa eventualmente chegará ao streaming no Max, mas a data de lançamento não foi anunciada.

Adaptando o romance de Martin Amis de 2014, podando e remodelando radicalmente todo o enredo e estreitando seu olhar para apenas um dos três narradores, Glazer transforma o protagonista ficcional do livro no oficial SS da vida real que o inspirou, Rudolf Höss. Comandante mais antigo do campo de concentração de Auschwitz, Höss foi uma força líder no aperfeiçoamento das técnicas de extermínio em massa implementadas durante a aceleração da “Solução Final” de Hitler.

O outro elemento-chave mantido é o cenário que dá título ao livro e ao filme. A área em questão são os cerca de 25 quilómetros quadrados que rodeiam imediatamente Auschwitz, no oeste da Polônia.

Zona de Interesse ganhou o Oscar internacional contra forte concorrência. Os outros filmes indicados na categoria foram Io Capitano (Itália), Perfect Days (Japão), Society of the Snow (Espanha) e The Teacher's Lounge (Alemanha).

Indicações ao Oscar de 2024: Melhor Filme, Direção, Roteiro Adaptado, Filme Internacional e Melhor Mixagem de Som