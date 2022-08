Pantanal: Segredo de Zuleica vem à tona e choca Marcelo

O segredo de Zuleica (Aline Borges) vai ser revelado nos próximos capítulos de Pantanal. A enfermeira contará para Marcelo (Lucas Leto) quem é seu pai biológico e deixará o rapaz chocado ao sugerir que Tenório (Murilo Benício) possa ter matado o homem que abusou de sua esposa.

Qual o segredo de Zuleica na novela Pantanal?

Zuleica revelará que Marcelo é fruto de um estupro que ela sofreu no passado. As cenas vão ao ar nesta quarta-feira, 31, e deixará o jovem chocado.

O primogênito estará prestes a deixar o Pantanal e confrontará a mãe sobre a verdade. Guta (Julia Dalavia) também participará da conversa e acolherá a enfermeira ao ouvir o relato.

Pressionada por Marcelo, Zuleica começa a contar o que aconteceu. Quando entrou no mercado de trabalho como enfermeira, um cirurgião chefe do hospital no qual ela trabalhava começou a assediá-la. “Toda aquela pretensa admiração deu lugar para as piadinhas indelicadas e comentários cheios de malícia, os convites indiscretos e cada vez mais insistentes… E, quando vi, eu tinha me tornado uma obsessão para ele…”, relata.

Em uma noite, ela foi presa em um alojamento pelo médico. “Então… Quer dizer que eu… Que eu sou fruto de um estupro?”, perguntará Marcelo. “Você foi a única coisa boa que me aconteceu nessa história toda, filho…”, completará ela.

A enfermeira ainda revelará para Guta que o estuprador teve um destino trágico. Ela disse que logo após o ocorrido, terminou o relacionamento com Tenório, e ele também lhe contou que era casado com Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Semanas depois do término, o fazendeiro apareceu no hospital para conversar com Zuleica. “Ele ficou lá, observando o dia inteiro, como quem não quer nada. E viu quando o maldito médico me pegou pela cintura… Eu tenho ânsia, só de lembrar”, relembra. Quando viu o cirurgião passando a mão na sua amada, Tenório disse ao médico que ele se arrependeria se caso fizesse algo contra a enfermeira.

Semanas depois, o cirurgião morreu em um acidente. “Foi um choque. Saiu em todos os jornais. Ele foi encontrado preso nas ferragens do carro”. A mãe de Marcelo também conta que o homem foi encontrado castrado, com seu próprio órgão genital na boca. Guta questiona se Tenório poderia ser o culpado pelo crime, mas a enfermeira afirma que os dois nunca mais falaram sobre o segredo de Zuleica.

Quando Tenório descobre que Marcelo não é seu filho?

Tenório descobre que não é pai de Marcelo no capítulo de 10 de setembro, sábado. O vilão vai ouvir uma conversa entre Zuleica e Renato (Gabriel Santana) no qual a enfermeira revelará para o filho que seu marido não é o pai do primogênito. “O Marcelo… Ele não é filho do teu pai”, dirá a mulher.

Escutando tudo atrás da porta, Tenório terá um surto. “Eu ouvi a conversa dos dois… E tô esperando uma explicação!”, gritará o fazendeiro. “Fica calmo, pai”, pedirá Renato. “Sai daqui! A minha conversa é com a Bruaca da tua mãe!”, reforçará Tenório.

Zuleica então contará toda a história da violência sexual que sofreu anos atrás. “Eu fui estuprada pelo cirurgião, Tenório… Ele me trancou na sala dele… Eu não tive como me defender, não tinha pra quem gritar… Nem tive quem acreditasse em mim”, revela.

O crápula abaixará a guarda quando ouvir o relato da esposa, mas não deixará de se sentir ‘morto por dentro’ ao saber que o primogênito não é seu filho.

Até lá, o vilão já terá descoberto que Guta e Marcelo esperam um filho juntos, e também estará sofrendo com a morte de Roberto (Cauê Campos), que sairá de cena na próxima semana.