Roberto filho de Tenório Pantanal: diferenças final de 1990 e 2022

Quem está acompanhando o trabalho de Cauê Campos no folhetim das 21h da TV Globo, é importante saber que o ator não chegará até o final da trama. Roberto filho de Tenório Pantanal vai morrer, assim como aconteceu na versão de 1990. Porém, o desfecho do jovem será diferente do idealizado por Benedito Ruy Barbosa na Manchete. Algumas mudanças foram realizadas na história do remake e irão ao ar em 2022.

Como Roberto filho de Tenório Pantanal vai morrer no remake?

No remake de 2022, Roberto filho de Tenório Pantanal será afogado por Solano, matador de aluguel contratado por Tenório e que ainda não foi introduzido na trama de 2022. As informações são da jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, que apurou as mudanças na morte do rapaz na versão da Globo. O papel do assassino será do ator gaúcho Rafa Sieg.

Para quem está curioso, tudo acontecerá depois que a segunda família de Tenório estiver completa morando no Pantanal. O mau-caráter vivido por Murilo Benício vai contratar um jagunço para acabar com a família Leôncio e Solano vai atirar em Zé Lucas para tentar matar o primogênito. O plano de Tenório com o matador é que toda a família do fazendeiro morra, além de Maria Bruaca e Alcides. No entanto, depois que o jagunço atirar em Zé Lucas, ele será visto armado por Roberto filho de Tenório Pantanal. O rapaz fará muitas perguntas sobre o assunto e deixará o matador de aluguel preocupado.

Com medo de ser pego pelo crime, ele tentará se explicar para o rapaz e dirá que está apenas checando o funcionamento do revólver a pedido do patrão. No entanto, mais tarde ele resolverá tirar Roberto da jogada, para não correr risco de ser pego pelo crime. Por conta disso, ele afogará o rapaz durante um passeio de barco dos dois e jogará a culpa da morte do caçula de Zuleica em uma sucuri.

Ainda de acordo com a jornalista do O Globo, a mudança acontecerá porque o autor Bruno Luperi deseja passar uma mensagem de preservação ambiental ao público. Além de desmistificar crenças sobre as sucuris. “Será enfatizado nos diálogos que o animal é ‘um bicho manso’ que ‘não come gente’ e, portanto, não deve ser atacado e abatido”, revelou Kogut.

Zé Lucas vai morrer também?

Apesar de Roberto filho de Tenório Pantanal morrer porque fará perguntas sobre o atentado contra a vida de Zé Lucas, o herdeiro de Zé Leôncio vai sobreviver. O personagem terá mais sorte que Roberto pois será encontrado pelo Velho do Rio. O guardião vai cuidar dos ferimentos do neto e salvará sua vida. Depois de recuperado, Zé Lucas voltará para a fazenda e contará para a família o que aconteceu.

Quem é o ator Cauê Campos

Cauê Campos tem 20 anos de idade e atualmente intepreta Roberto filho de Tenório Pantanal de 2022. O rapaz é ator desde criança e já apareceu em outros projetos da TV Globo. O ator, inclusive, atuou até mesmo no horário nobre do canal. Seu trabalho em Pantanal não é nenhuma estreia para o jovem, que é bastante experiente nas telinhas.

Cauê fez sua estreia na Globo aos 10 anos de idade, quando atuou na novela Avenida Brasil, em 2012. Depois disso, ele atuou no filme Totalmente Inocentes (2012) e então voltou às telas da Globo com a novela Lado a Lado, em que interpretou Elias.

Depois, o ator participou de alguns filmes nacionais, como Minha Mãe é uma Peça (2013) e Meu Passado Me Condena (2013) e então deu às caras na série A Grande Família (2014).

Em seguida, Cauê foi para a faixa das 9 da TV Globo interpretar o personagem Carlinhos em Babilônia. Depois, ele esteve na novela Totalmente Demais (2015 – 2016) e mais tarde nas séries 5X Comédia (2021) e Desjuntados (2021). Antes de ser Roberto filho de Tenório Pantanal, ele atuou em As Seguidoras (2022). Para quem não sabe, de 2012 a 2016 Cauê trabalhou na série Detetives do Prédio Azul, um de seus projetos mais famosos.

Como foi a morte de Roberto em 1990?

Em 1990, a morte de Roberto filho de Tenório Pantanal foi diferente. Nestas cenas, tudo aconteceu depois que o rapaz saiu enfezado de casa por causa de mais uma briga de Tenório com Guta e Marcelo por namorarem. Neste ponto da história ninguém além do casal e Zuleica sabem que na verdade os dois não são irmãos, por isso o romance da dupla é criticado por todos.

Ao deixar a casa do pai, Roberto vai até o rio e começa a caminhar pela beira. Ele pega um barco para partir em um passeio pelas águas, enquanto reclama do pai, que não permitiu que ele voltasse para São Paulo. Em seguida, uma sucuri aparece e se enrola nas pernas do rapaz. Ele é puxado para a água e tenta lutar com a cobra, mas não tem sucesso e morre.

O matador de aluguel contratado por Tenório está na local durante o ocorrido e assiste tudo de cima de uma árvore, porém, não ajuda o rapaz. Mais tarde, Ari informa José Leôncio pelo rádio que uma sucuri foi encontrada pelo IBAMA (O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e que um corpo estava dentro do animal. Jove então leva Marcelo de avião até Campo Grande e lá o primogênito de Zuleica reconhece o corpo do irmão mais novo.

