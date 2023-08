Papel de Hector A. Garcia, quem é Angel de Todo Mundo Odeia o Chris?

Lançada entre 2005 e 2009, a série Todo Mundo Odeia o Chris nunca deixou de ser popular no Brasil e já foi exibida tanto na TV aberta quanto na fechada, além de fazer parte do catálogo de vários streamings. Entre os personagens que não centrais, mas se destacam em parte da trama está Angel, papel do ator Hector A. Garcia. Quem é Angel de Todo Mundo Odeia o Chris? Relembre!

Como está o ator Hector A. Garcia?

O ator Hector A. Garcia interpretou Angel na série Todo Mundo Odeia o Chris continua trabalhando no meio artístico. Além de atuar, ele também começou a se aventurar no meio do stand-up comedy e fez sua primeira apresentação de comédia nos palcos em julho deste ano.

Seus trabalhos mais recentes como ator foram participações curtas em três séries, 12 como o personagem Hector, No Such Thing como Jesus e a comédia A Boa Vizinhança, como um vendedor que aparece na trama de um dos episódios da quarta temporada da produção. Antes disso, ele também esteve no filme Não é Mais uma Canção de Amor (2020) e dois curta-metragem, Coyote (2019) e The Passenger (2018). Neste período, ele também trabalhou em seu primeiro podcast com a Fictionz Media.

Na vida pessoal, ele ficou noivo de Joseph Hernandez, que trabalha no mercado imobiliário segundo seu perfil no Instagram, em fevereiro de 2021. Na publicação que fez nas redes sociais na época para comemorar, ele escreveu: "sempre soube que queria me casar, mas nunca pensei que isso fosse acontecer. Felizmente encontrei um parceiro que me entende e me ama por mim. Incondicionalmente você está lá para mim e eu te amo".

Episódio com Angel em Todo Mundo Odeia o Chris

Angel é uma pessoa andrógina que aparece no segundo episódio da quarta temporada da série Todo Mundo Odeia o Chris e é colega de classe do personagem principal nas aulas de economia doméstica. A aparência de Angel, que usa cabelo comprido e roupas femininas, deixa Chris um pouco desconfortável e abre uma discussão na trama sobre o assunto.

Enquanto está "protegido" nas aulas de economia doméstica, Chris gosta da amizade de Angel e ainda consegue sua ajuda para conquistar o coração de Maria (Marisol Esparza), uma garota da turma que não dá bola para ele, mas acaba se aproximando por ser péssima na cozinha e querer ajuda com algumas tarefas. Angel também tem dificuldades na aula e promete a Chris que vai ajudá-lo com Maria se eles fizerem uma parceria nas aulas, para que Angel consiga boas notas.

No entanto, Chris fica com medo de ser visto com Angel fora da sala de aula e gerar desconfianças sobre sua sexualidade entre os outros alunos. Até que ele decide conversar com o pai Julius (Terry Crews). "Eu me dava bem a Angel, mas não com androginia, então fui conversar com o meu velho", revela o narrador no episódio.

Chris então conta sobre suas inseguranças para o pai e comenta: "tem um cara na aula de economia doméstica, ele é meio extravagante, parece o Boy George (cantor de aparência andrógina). Temos que fazer um trabalho juntos, ele é legal, mas não quero que o pessoal pense que a gente está andando junto".

Neste momento, Julius então revela que conheceu um andrógino na escola e que era uma das pessoas mais valentes que já viu, seu nome era Pink Bobby Jenkins. Certo dia, ele até ajudou Julius, que apanhou de alguns caras do colégio, e por isso eles acabaram amigos. "O pessoal não pensou que você era andrógino?", questionou Chris. "Olha filho, se você não aparecer de vestido, sandália e maquiagem, ninguém vai pensar que você é andrógino", orienta Julius, o que deixa Chris mais tranquilizado.

A reviravolta desta história ocorre no final do episódio, quando desprendido dos medos de ser julgado pelos colegas, Chris decide deixar sua amizade com Angel às claras. Porém, o que ele não esperava era receber uma resposta negativa de Angel, que alega que eles podem ser amigos nas aulas de economia doméstica, mas que não podem ser visto juntos pela escola, pois para Angel este seria mais um motivo para bullying entre os outros estudantes.

Angel não é um personagem recorrente na série e só faz mais uma participação entre outro episódio da quarta temporada, o de número 16, e depois não aparece mais na trama.

