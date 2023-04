Patrícia Poeta corta Manoel Soares ao vivo e cena viraliza

Patrícia Poeta e Manoel Soares dividem apresentação do matinal desde saída de Fátima Bernardes

Um momento do Encontro dessa segunda-feira, 3 de abril, repercutiu negativamente nas redes sociais. O nome de Patrícia Poeta foi parar no Trend Topic do Twitter após ela interromper o apresentador Manoel Soares.

Patrícia Poeta interrompe Manoel Soares no Encontro

Manoel Soares explicava o que é o Chat GPT, sistema de inteligência artificial (IA), quando foi interrompido por Patrícia. A apresentadora atravessou o estúdio e não deixou o colega completar a fala. “Só um segundinho, Manoel”, pediu.

Na web, o público desaprovou a atitude da apresentadora:

"Da impressão que a Patrícia Poeta está com o Manoel Soares por contrato, por pura obrigação", escreveu um seguidor.

Da impressão que a Patrícia Poeta está com o Manoel Soares por contrato, por pura obrigação. Por esse motivo ela mostra a cada dia que o programa é dela e que ele não devia fazer parte disso. Esperamos que ele fique bem. pic.twitter.com/XDPdlSvss2 — Africanize (@africanize_) April 3, 2023

"Manoel Soares tem MUITA paciência com essa Patrícia Poeta! Se fosse eu, eu sairia no meio do programa movida por toda impulsividade e indignação pelo modo como essa querida ignora ele", criticou outro fã.

Manoel Soares tem MUITA paciência com essa Patrícia Poeta! Se fosse eu, eu sairia no meio do programa movida por toda impulsividade e indignação pelo modo como essa querida ignora ele! Que RANÇO dessa Patrícia Poeta! Cadê o diretor desse programa gente? #Encontro pic.twitter.com/6EQmXi0HFp — Wakanda 🧱 🥬🦁🐛⚓ (@castrokaren25) April 3, 2023

