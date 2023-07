Patrícia Poeta saiu do Encontro? Entenda

Patrícia Poeta saiu do Encontro ou ainda é apresentadora do programa? Veja por onde anda a jornalista - Foto: Reprodução/Instagram/@valeria_almeida_reporter/@patriciapoeta

Ao lugar na telinha da TV Globo para assistir o Encontro nesta segunda-feira, 3 de julho, o público pode estranhar a ausência de Patrícia Poeta, 46 anos. Na semana passada, Manoel Soares foi demitido da emissora e já não vai apresentar o programa. Entenda o que aconteceu com a apresentadora.

O que aconteceu com a Patrícia Poeta?

Patrícia Poeta está de férias e por isso não vai apresentar o Encontro de 3 de julho a 17 de julho, uma segunda-feira. Sem a apresentadora e com a demissão de Manoel Soares, o programa será apresentada por dois nomes: Tati Machado, 31 anos, e Valéria Almeida, 39 anos.

As férias de Patrícia e a saída de Manoel durante o mesmo período podem ter resultados positivos para a imagem da apresentadora, que passou por algumas polêmicas durante este primeiro ano do Encontro sobre seu comando. Nos últimos meses, vários rumores tomaram conta da web e revelaram problemas entre a dupla nos bastidores.

Apesar de Manoel Soares e Patrícia Poeta negarem tais problemas, os telespectadores já perceberam em diversas ocasiões do programa a falta de sintonia entre os apresentadores, interrupções durante as falas um do outro durante comentários e entrevistas, entre outras cenas desconfortáveis que viralizaram.

Entenda - Por que Manoel Soares foi demitido da Globo

Quem vai apresentar o Encontro?

Substituta de Patrícia Poeta pelas próximas duas semanas, Tati Machado se tornou parte do quadro de funcionários do canal mais de uma década depois. Ela entrou na Globo em 2013, em um programa de estágio, e passou por algumas áreas do grupo de mídia, como o hard news, mas acabou se estabelecendo no entretenimento.

Durante vários anos Tati ficou longe das telinhas, foi só em meados de 2019 que ela começou a aparecer nos programas da casa para falar sobre famosos, atrações, bastidores e muito mais. Nos últimos tempos, Tati se destacou bastante no Mais Você, trazendo informações e análises do Big Brother Brasil. Além disso, Tati ganhou cada vez mais espaço no Encontro, atração que comandará durante as férias de Patrícia Poeta.

Já Valéria Almeida está na TV Globo há mais de 12 anos. Assim como Tati, ela se divide para aparecer em várias atrações matinais da emissora e além do encontro também trabalha no Mais Você e programas como o É de Casa.

Valéria já passou por vários departamentos da Globo, ela já participou do Profissão Repórter em seus primeiros anos na emissora e foi produtora de conteúdo audiovisual para séries e documentários durante três anos. Ela chegou a trabalhar no Bem Estar, que acabou há quatro anos, e em 2019 começou sua empreitada como apresentadora e começou a ganhar mais espaço nos programas matinais da casa.

A emissora informou que haverá novidades no formato do Encontro quando Patrícia Poeta retornar ao programa, na terceira semana de julho, mas não deu maiores detalhes até agora.