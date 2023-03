Paulinha de Mulheres Apaixonadas hoje: por onde anda Roberta Gualda?

Roberta Gualda, a Paulinha de Mulheres Apaixonadas (2003), segue trabalhando na televisão. Hoje com 45 anos de idade, a atriz é muito lembrada por ter interpretado a adolescente malvada da trama de Manoel Carlos que infernizava a vida de Rafaela, vivida por Alinne Moraes. Além da carreira na TV, a artista também cursou mestrado.

Como está a Paulinha de Mulheres Apaixonadas hoje?

A atriz Roberta Gualda continua trabalhando em novelas e peças de teatro, mas também se dedicou aos estudos na área da comunicação.

Recentemente, a atriz fez uma pequena participação na novela Vai na Fé no papel de Ruth. Seu último papel fixo em folhetins foi no ano passado, quando interpretou Giovanna na trama das 18h Além da Ilusão. Sua personagem era mãe de Lorenzo (Guilherme Prates).

Paulinha de Mulheres Apaixonadas foi uma das primeiras personagens de Roberta na televisão. Na época, a atriz tinha 26 anos e interpretou uma adolescente problemática filha de Nair (Renata Mello) e Oswaldo (Tião D’Ávila), que são separados.

A jovem tem vergonha do pai, que trabalha como porteiro na escola onde ela estuda, e esconde que é filha dele e sua origem humilde. Ela também é extremamente homofóbica com Rafaela e Clara (Paula Picarelli), casal lésbico, e pratica bullying com as garotas.

Depois do sucesso da novela, Roberta fez mais alguns trabalhos na Globo como Começar De Novo (2004) e A Favorita (2008), além de ter atuado em novelas da Record incluindo Bela, A Feia (2009), Rei Davi (2012) e Escrava Mãe (2016).

Roberta Gualda é formada em Direito, mas não exerce a profissão, e é Mestre em Comunicação Social pela PUC-Rio. Ela também escreveu algumas peças para o teatro.

Quem está com saudades de assistir a atriz na telinha pode acompanhá-la no seriado O Rei da TV, que conta a trajetória de Silvio Santos, disponível no Star+.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberta Gualda (@robertagualda)

Qual o final de Paulinha na novela?

Paulinha tem um final de redenção em Mulheres Apaixonadas. Depois de tanto aprontar ao longo da trama, a adolescente se arrepende de suas maldades ao reencontrar sua mãe Nair (Renata Mello). Ela se decepciona por achar que a genitora é rica, mas descobre que ela é pobre igual ao seu pai. A garota é consolada por Rodrigo (Leonardo Miggiorin), que a beija.

A garota tira a mais nota mais alta do colégio e é homenageada pela professora Helena (Christian Torloni), que chama seus pais no palco a quem ela sempre renegou.

Ao longo da história Paulinha comete maldades até contra as professoras do colégio. Além de humilhar constantemente o pai e as colegas, a adolescente tenta prejudicar Santana (Vera Holtz) na luta contra o alcoolismo e arma flagras entre Raquel (Helena Ranaldi) e Fred (Pedro Furtado), para que o romance dos dois seja descoberto.

Uma das cenas de Paulinha, inclusive, virou meme nas redes sociais anos depois da exibição da novela. A garota decide humilhar Rafaela e Clara mais uma vez e chega gritando para todos os colegas se eles já estão sabendo que as meninas vão protagonizar uma nova versão da peça Romeu e Julieta. A frase "já estão sabendo da novidade?" é usada pelos internautas até hoje.

Relembre algumas cenas de Paulinha de Mulheres Apaixonadas:

20 anos de Mulheres Apaixonadas 🤍✨️ Uma das novelas com maior impacto social, entre romance LGBT+, Violência doméstica, Alcoolismo, violência psicológica aos idosos. Uma de minhas novelas favoritas. 20 anos de Paulinha homofóbica. pic.twitter.com/CIImAGxxmJ — Luiz Cyrus 💐 (@Tonikkk3) February 17, 2023

paulinha sendo uma diva no cap 55 de mulheres apaixonadas pic.twitter.com/FNwl47u3Os — acervo (@acerviader) December 14, 2021

Dia do Orgulho LGBTQIA+ 🏳️‍🌈

Nessa cena, Helena repreende homofobia de Paulinha, da novela Mulheres Apaixonadas. Helenda que chama ne? ❤️ pic.twitter.com/a5fX5ppsmd — La Torloni (@la_torloni) June 29, 2021

VEJA TAMBÉM