Receita do petisco de frango picante da Ana Maria Braga

Quer aprender a preparar um delicioso petisco de frango picante? A Ana Maria Braga ensina no Mais Você a receita que é ideal para o fim de semana, ainda mais para compartilhar com os amigos. Anote as dicas de como fazer o prato e veja o modo de preparo.

Como fazer o petisco de frango picante da Ana Maria Braga

A receita petisco de frango picante da Ana Maria Braga é fácil de fazer e pouco calórica. Os ingredientes estão abaixo:

Ingredientes do petisco de frango picante da Ana Maria Braga

600 g de peito de frango em tiras

1 colher (sopa) de sal

1 colher (chá) de pimenta-caiena

1 colher (chá) de páprica defumada

1 colher (chá) de alho em pó

Para empanar e fritar

250 g de flocos de milho

1 colher (chá) de pimenta-caiena

1 colher (chá) de páprica defumada

1 colher (chá) de alho em pó

2 ovos levemente batidos com 1 colher (sopa) de leite

Óleo

Molho golf com mel

1 xícara (chá) de maionese

1 xícara (chá) de ketchup

1 xícara (chá) de molho de mostarda

1 colher (sopa) de conhaque

1 colher (sopa) de molho inglês

1 colher (sopa) de mel

Modo de preparo do petisco de frango picante da Ana Maria Braga

Misture o frango com os demais ingredientes, cubra e deixe tomar gosto por 20 minutos na geladeira.

No processador, triture os flocos de milho com a pimenta, a páprica e o alho por 1 minuto. Despeje em uma tigela ou prato fundo.

Empane as tiras de frango primeiro no ovo batido e depois na mistura de flocos de milho.

Frite, poucas por vez, em óleo quente abundante por 3 minutos ou até dourarem.

Deixe escorrer sobre papel absorvente e sirva com o molho.

Molho golf com mel

Misture os ingredientes e reserve na geladeira até o momento de servir.

