Ana Maria Braga: receita de bolo de churros de frigideira

Quer aprender a fazer uma sobremesa para o fim de semana? A Ana Maria Braga ensina a receita de bolo de churros de frigideira. Leve, simples e saboroso, tome nota dos ingredientes e copie o doce do Mais Você.

Como fazer o bolo de churros de frigideira da Ana Maria Braga

A receita de bolo de churros de frigideira rende 8 porções e o preparo é de 60 minutos. A preparação do prato custa R$ 40.

Uma das teorias mais populares e amplamente respeitadas é que os churros se originaram na Espanha. No entanto, outras fontes dizem que o churro era uma sobremesa chinesa trazida para a Europa pelos portugueses. A Espanha então trouxe os churros para a América Latina, onde os evoluiu para o churro que todos amamos hoje.

Ingredientes do bolo de churros de frigideira

1/3 de xícara (chá) de leite (80 ml)

2 ovos

4 colheres (sopa) de óleo (60 ml)

3 colheres (sopa) cheias de farinha de trigo (90 g)

1/2 colher (sopa) de canela em pó

3 colheres (sopa) cheias de açúcar mascavo (60 g)

2 colheres (chá) de fermento químico (8 g)

1 pitada de sal

Granulado de sua preferência para decorar

Recheio

400 g de doce de leite cremoso (pode ser leite condensado cozido na pressão) misturado com 1 pitada de sal

Calda

1/3 de xícara (chá) de leite quente (80 ml)

1 colher (sopa) de doce de leite cremoso

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem 1/3 de xícara (chá) de leite com 2 ovos, 4 colheres (sopa) de óleo, 90 g de farinha de trigo, 1/2 colher (sopa) de canela em pó, 60 g de açúcar mascavo, 2 colheres (chá) de fermento químico e 1 pitada de sal.

Depois, despeje em frigideira antiaderente (26 cm de diâmetro x 4 cm de altura) aquecida em fogo médio e untada com 1 fio de óleo.

Com as costas de uma colher, alise a superfície até ficar uniforme e tampe a frigideira. Deixe assar por ± 10 minutos e vire para assar do outro lado (uns 5 minutos).

Desenforme, corte em 2 camadas e, depois, ao meio, formando 4 partes em meias-luas. Coloque uma parte no prato de servir (com a parte cortada para cima) e pincele com a calda. Distribua 1/4 do recheio e cubra com outro pedaço do bolo, repetindo o processo até cobrir com o último pedaço de bolo.

Para a calda, utilize uma vasilha e misture 80 ml de leite quente com 1 colher (sopa) de doce de leite até ficar homogêneo.

Por fim, Cubra com o restante do recheio, salpique granulado de sua preferência e sirva.