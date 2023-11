Por onde anda a atriz Renée de Vielmond?

Uma atriz marcante das telinhas, Renée de Vielmond está de volta com a reprise de Paraíso Tropical como a personagem Ana Luísa, uma das queridinhas dos fãs da trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares. Mas por onde anda a artista? Ela se despediu da televisão há 16 anos.

Atriz Renée de Vielmond não faz mais novelas?

Hoje com 70 anos, Renée de Vielmond está aposentada e não pretende mais voltar para a televisão, cinema ou teatro, a famosa encerrou sua carreira de atriz e tem levado uma vida comum. Em entrevista ao canal Dez Minutos de Arte, em 2018, ela explicou que não quer mais retornar ao mundo da atuação e está feliz desse jeito. "Fiz uma transição satisfatória da vida profissional para a aposentadoriaa e resolvi parar, simples assim", afirmou à época.

E o público já percebeu que a famosa aproveita sua aposentadoria bem longe dos holofotes, pois além de não dar entrevistas há vários anos, ela também não tem redes sociais para interagir com os fãs. Esse sumiço da atriz foi tão eficiente que em 2016 Faustão cometeu uma gafe quando ainda apresentava o Domingão e disse que ela já havia morrido.

Neste programa, o convidado era Rodrigo Santoro e o apresentador relembrava que o personagem do ator ao lado de Renée de Vielmond em Explode Coração, de 1996, quando disparou: "Uma atriz extraordinária, inesquecível, falecida algum tempo atrás". Mas no retorno do intervalo, o comunicador se corrigiu e disse que a atriz ainda estava viva, mas deixou muita saudade no público com o afastamento da televisão.

A última novela de Renée de Vielmond foi Paraíso Tropical, lançado 16 anos atrás, em 2007, na Globo, emissora que a consagrou. O extenso currículo da atriz na televisão começou nos anos 70 na emissora carioca, em que ela esteve em sucessos como Meu Pedacinho de Chão (1971) e Anjo Mau (1976). Ao longo da carreira, ela também deu às caras em grandes produções, como Guerra dos Sexos (1983 - 1984), Olho Por Olho (1988 - 1989), Barriga de Aluguel (1990 - 1991), Pátria Minha (1994), entre outros.

Fruto da união com José Wilker - que durou de 1976 a 1984 -, nasceu Mariana Vielmond, que hoje trabalha com cinema. Aos 43 anos, a profissional já trabalhou ao lado do pai no longa "Giovanni Improtta", personagem de Senhora do Destino, depois escreveu a série Cara Metade (2011) e também o filme Isolados (2014). Em 2023, ela fez parte do time de roteiristas da série DNA do Crime, da Netlflix.

