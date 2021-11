A novela Paraíso Tropical está sendo reprisada no Viva e está prevista para terminar em janeiro de 2022. A trama gira em torno das gêmeas Paula e Taís, ambas interpretadas por Alessandra Negrini, e do casal Olavo (Wagner Moura) e Bebel (Camila Pitanga). Enquanto a história ainda está um pouco distante do fim, relembre os finais dos personagens de Paraíso Tropical.

Olavo e Bebel – Finais dos personagens de Paraíso Tropical

Olavo mata Thaís, namorada de seu meio-irmão Ivan (Bruno Gagliasso), após descobrir que ela sabe que o personagem de Gagliasso é filho de Antenor (Tony Ramos). Revoltado por ter perdido o amor de sua vida, Ivan atira em Olavo e ele morre.

Enquanto isso, Bebel está grávida, mas sofre um aborto ao tentar fugir da polícia. Ela perde o bebê e ainda vai presa por ter ajudado Olavo em seus crimes. Após passar anos atrás das grades, ela sai da cadeia e vai morar em Brasília, depois de começar a se relacionar com um político. Ela até chega a participar de uma CPI, ostentando suas joias dadas pelo novo marido, e recebe um convite para posar nua.

Taís e Paula

Taís é assassinada por Olavo após chantagear o vilão. Ela ameaçou de contar o grande segredo que apenas o rapaz sabia: Ivan é fruto de uma relação de Antenor com uma copeira de Paraty.

Já Paula terá um final feliz. A mocinha ficará com Daniel (Fábio Assunção), por quem está apaixonada desde o começo da trama. Livre de Olavo, o rapaz será inocentado de todas as acusações. Os dois serão pais de gêmeos.

Ivan – Finais dos personagens de Paraíso Tropical

Ivan é outro personagem que não irá sobreviver no final de Paraíso Tropical. O rapaz irá atirar em Olavo ao saber que ele foi o responsável pela morte de sua namorada.

Ao mesmo tempo, o vilão irá dar um tiro em seu meio-irmão. Os dois caem mortos no chão.

Antenor

Após se separar de Ana Luisa (Renée de Vielmond), Antenor terminará a novela ao lado de seu grande amor, Lúcia (Glória Pires), que engravida do primeiro filho do casal. Ele também faz as pazes com Belisário (Hugo Carvana).

Quem fica com quem?

Muitos casais se unem ou se separam no final de Paraíso Tropical. Ana Luísa fica com Lucas (Rodrigo Veronese) e os dois vão morar juntos nos Estados Unidos.

Gustavo (Marco Ricca) reata seu casamento com Dinorá (Isabela Garcia), após deixar a mulher para ficar com Gilda (Luli Miller). A amante acaba ficando com Vidal (Otávio Müller).

Neli (Beth Goulart) e Heitor (Daniel Dantas) fazem as pazes, enquanto Camila (Patrícia Werneck) e Fred (Paulo Vilhena) também se reconciliam. Já Mateus (Gustavo Leão) fica com Sônia (Mariana Ximenes).

Joana (Fernanda Machado) e Cássio (Marcello Antony) também ficam juntos.

